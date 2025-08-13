ドジャースは１２日（日本時間１３日）、敵地アナハイムでのエンゼルス戦に延長１０回、６―７でサヨナラ負け。大谷翔平投手（３１）が今季２度目の４試合連続本塁打となる４３号ソロを放って一時は勝ち越したが、救援陣が粘れず試合をひっくり返された。３連敗となり、宿敵・パドレスにナ・リーグ西地区首位に並ばれた。

７月以降、ドジャースは１２勝２０敗と苦戦する一方、パドレスは２２勝１２敗と快調。トレード期限前にロースターを積極的に強化したパドレスに対し、ドジャースは大型補強を控え、気がつけばリードはなくなっていた。

この緊急事態に米メディア「クラッチ・ポインツ」は「ドジャースがパドレスに勝ち、ナ・リーグ西地区優勝を果たすために必要なこと」と題した２つの改善策を提案。ひとつ目として「山本投手の実力を９月まで維持するため、ドジャースは彼に追加の休養を与えるか、時折の登板スキップを検討すべきだ。２３回の先発登板中、４回も５イニングを投げ切れなかったことを考えると、これは妥当な判断だ」と９月の勝負どころを見越して、山本由伸投手（２６）に休養を与えるよう進言した。

「彼は１２６回２／３を投げており、これは昨年の投球回数をはるかに上回っている。また通常の休養日では防御率は低下している（５日休養で３・１６、６日以上休養した場合は１・４０という輝かしい防御率）。山本投手の代わりにスポットスターターやオープナーを起用すれば、彼のフレッシュな状態を維持する上で大きなメリットとなる」

２つ目では不安定なブルペン陣の早急な立て直しを訴え、新守護神にマイナーで調整中のボビー・ミラー投手（２６）を抜てきするよう提言。「速球投手として期待されるミラーはここ最近、リリーフ投手として素晴らしい活躍を見せている（直近５試合で６イニング無安打、１９打者中１８打者をアウトにしている）」とした。

パドレスとは１５日（同１６日）から本拠地で直接対決３連戦、２２日（同２３日）からは敵地で３連戦が組まれている。ドジャースは天王山を乗り越えられるのか。ロバーツ監督の手腕から目が離せない。