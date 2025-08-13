猛烈な暑さぶり返すお盆…近畿各地で猛暑日に　万博や水族館など観光地は大勢の人でにぎわう　一方、京都・伏見稲荷大社周辺の“多すぎる人”に地元住民困惑

８月１２日までの一段落した暑さから一転、１３日からまた暑さがぶり返しました。



近畿では、堺や奈良など４地点で猛暑日を観測する中、各地は大勢の人で賑わっています。



開幕から４か月が経った大阪・関西万博。１２日の入場者数は１６万５０００人。１３日も猛暑の中、多くの人が訪れていました。



「暑いですね。ジンジンくる暑さで熱気が、万博の熱気も伝わってきます」

「北海道から来ているけど、独特な湿気感でかなり暑いかな」

「（Ｑどんな対策してますか？）気合で乗り切ってます」





一方、神戸須磨シーワールドにはオープン前から長い行列ができていました。（徳島から）「６時ぐらい（から並んでいる）」（徳島から）「（Ｑ一番何が見たい？）イルカ」（鳥取から）「家の出発は午前４時です。長男夫婦と孫（と来た）」早朝から並ぶ理由は、神戸須磨シーワールドでは、お盆期間限定（１０日〜１７日）で開館時間を１時間半前倒しし午前８時に。さらに、閉館時間も１時間延長し午後８時となっていて、午前８時から９時の入場で通常より７００円もお得に入場できる「朝得チケット」があり、毎日１０００枚以上が完売しているということです。来場者に大人気の２頭のシャチによる「オルカパフォーマンス」。水温１６℃の冷たい水しぶきが客席まで届き、「涼」を楽しめるのですが、今回、夏限定でバージョンアップ。客席に浴びせられる大量の水しぶき！幅約１．５ｍのシャチの大きな尾びれから繰り出される「テールバースト」という技で、通常よりもマシマシの水しぶきが、観客の暑さまでを吹き飛ばします。「すごい迫力でした。こんなんになると思ってなかったので。眼鏡までやられちゃって。めっちゃ涼しくなってます」「めちゃくちゃぬれた。ずぶぬれになった」さらに８月中は、バケツや水鉄砲で水を掛け合う「ウォーター・スプラッシュ・フェスティバル」を開催。大人も子どもも全身びしょぬれとなって大はしゃぎです！また、京都を代表する観光地のひとつ、京都市伏見区の伏見稲荷大社周辺は、１３日も多くの観光客で賑わっていました。（イタリア人観光客）「（伏見稲荷大社）好きです。日本・京都の象徴的な場所だよね」（イタリア人観光客）「アメイジング！愛してる！本当に伝統的な場所だね。最高！」一方、この賑わいで影響も。伏見稲荷大社に続く踏切では、休日などは遮断機が下りた踏切内に大勢の人が滞留するといいます今年５月に撮影された映像では、踏切を渡ろうとする人だかりが車道にまで広がっていて、人と車が細い道に集中し、大変危険な状況になっています。そして７月には救急車が通ろうとするも人だかりのせいで前に進めない事態も。このような状況が観光客が多い休日によく見られるといいます。撮影された場所は伏見稲荷大社につながる参道の手前にある踏切。こうした危険な状況に周辺に住む人たちは…（周辺住民）「（一番多いときで）週に２、３回は緊急停止で電車が止まるような（人）」（周辺住民）「子どものころはお正月はこんな雰囲気だった、人が多い。（今は）毎日お正月みたいやなって。人が途切れることがないんです」