¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5Âç¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È½Ð±é5¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖÇÛ¿®·èÄê¡¡MAPPAÉÁ¤²¼¤í¤·5¼þÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤¬¡¢31Æü¸á¸å8»þ30Ê¬¤è¤êTOHO animation YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î5¼þÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤È5¼þÇ¯¥í¥´¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±ÝÌÚ½ßÌï¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢À¥¸ÍËãº»Èþ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè1´ü¤Î½é²óÊüÁ÷Æü2020Ç¯10·î3Æü¤«¤éº£Ç¯¤Î10·î3Æü¤Ç5¼þÇ¯ÌÜ¤È¤¤¤¦µÇ°¤ÎÇ¯¤ò½Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸×¾óÍª¿ÎÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡¢Éú¹õ·ÃÌò¡¦ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢Å£ºêÌîé¬é¯Ìò¡¦À¥¸ÍËãº»Èþ¤¬½Ð±é¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Û¤«¡¢5¼þÇ¯¤Ë¤«¤±5Âç²ò¶Ø¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Â³ÊÔ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ºÇ¿·±ÇÁü¤Î¸ø³«¤Ê¤É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á5¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¡¢À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPA¤¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤È5¼þÇ¯¥í¥´¤Ï¡¢Íª¿Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅìµþÅÔÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¡¢¸Þ¾ò¸ç¡¢¼·³¤·ú¿Í¡¢¤µ¤é¤ËµþÅÔÉÜÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë½ËÇÕ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
