ことしは戦後80年、シリーズ「戦争の語り部たち」です。80年前、広島で被爆した父親の戦争体験を知ろうと動き始めた男性が山形市にいます。直接聞くことができなかった亡き父の記憶をたどる男性の思いに迫ります。



ことし5月、山形市で行われた法要。家族が偲んでいる男性は高橋勘六さん。26年前に73歳で亡くなりました。

高橋勘六さんは1926年・大正15年、山形市南部の成沢地区の農家に6人きょうだいの2番目として生まれました。

第二次世界大戦時は、陸軍の特別幹部候補生を志願。香川県の小豆島などで出征に向けて訓練を重ねました。

終戦直前の1945年8月。原爆が投下された広島市内に派遣され、被爆者の救護活動などにあたりました。その際、放射線を浴びて被爆しました。

終戦後、山形に戻って結婚、4人の息子に恵まれました。しかし、家族には73歳で亡くなるまで戦争の話をすることはほとんどありませんでした。





高橋勘六さんの息子・修さん「ずっと親父からは自分が戦争に行って原爆体験したというのは聞かされていない」勘六さんの四男で山形市に住む高橋修さん（62）。ウクライナなど世界で多発する戦争や被爆者団体「日本被団協」が去年、ノーベル平和賞を受賞したニュースに触れるうちに、初めて自らが「被爆2世」であることを意識するようになりました。高橋修さん「親父の経験を後世に伝えるみたいなことを私も考えるようになってせめて親父の戦争体験被爆体験くらいは兄とか叔母から聞いて頭の中に入れておかないといけないと思った」ことし5月の勘六さんの法要の後、実際に父親から戦争体験を聞いたことがある兄の慎也さんら家族に話を聞くことにしました。修さんの兄・高橋慎也さん「原爆の時の体験はすごく壮絶で、道に『兵隊さん水ください』と言う被爆者がいっぱいいた。その脇を通って川で死体を集めてそれをグラウンドに持って行って燃やすというそういった作業だったそう」高橋慎也さん「ベニヤ板で作ったような船で敵の艦隊に突っ込んで本土決戦に備える特攻訓練をしていたらしくて、その後に和歌山で現地訓練をしていたらしい。その時に上官から殴られたらしい。頭おかしくなるくらい殴られたと言っていた」父の勘六さんは戦地に赴くことなく終戦を迎えました。しかし、勘六さんの父親や兄弟は戦時中、病気や戦地で亡くなりました。高橋慎也さん「特別幹部候補生の最終学年で終戦を迎えたのでたまたま我々が生まれた。広島の原爆もたまたまそんなに被爆しなかったのであまり影響がなかった。ここに我々がこうやっているのもたまたま。ありがたい命をいただいたと思う」父親の戦争体験をさらに知りたいと思った修さんは、父親の妹の八子さんを訪ねました。八子さんは終戦時、10歳。父親と2人の兄が立て続けに亡くなっていく中、広島にいた勘六さんの帰りをひたすら待っていました。叔母・高野八子さん「他の兵士は帰ってきたけれど勘六さんは帰って来なくていつ来るんだと思っていた。戦死したとは思わなかった」高橋修さん「広島ではどのような仕事をしていた？」叔母・高野八子さん「まもなく終戦になったから原爆落ちた後始末だけしていたと話していた。死んだ人の後始末だね。海に入ったのを陸に上げたり」妹の八子さんにも戦争の経験を語ることは少なかったといいます。高橋修さん「親父としてはトラウマみたいにあんまり思い出したくない話したくないみたいなことがあったんだろう」叔母・高野八子さん「戦争なんか絶対しないでみんな楽しく暮らせる世の中に」家族から話を聞く中、修さんは家の物置に眠っていた1冊の本を見つけました。「若潮三期の絆」と題された本。父・勘六さんと同期の陸軍特別幹部候補生の記録をまとめたものです。そこには、同じく原爆投下後の広島で活動した人たちの壮絶な体験談も記されています。「死体収容所も満員、火葬場も満員で、日時が経つに従い真夏の暑さも加わり、死体が腐敗し、悪臭がひどく、 蛆がウヨウヨと湧き出し、どうにも手がつけられない状態であった。そのような作業を連日も続けて行なった」高橋修さん「こういう経験してきたんだなとつくづくつらい思いをしてきたんだなと。ただ親父はこの本にも触れたくなかったんじゃないかな」様々な話を見聞きする中で、修さんは父の戦争体験をもっと知りたいという思いがより強まっています。高橋修さん「特攻部隊の足取り、訓練所があった小豆島とか広島にある慰霊碑とかぐるっと回ってきたい」亡き父の戦争をたどる活動はまだ始まったばかりです。