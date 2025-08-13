LAVA限定！ブラトップ一体型タンクで叶える♡ディズニーと楽しむヨガ時間

全国570店舗以上を展開するホットヨガスタジオ「LAVA」から、ディズニーデザインのヨガウェア第4弾が登場♡2024年発売のヨガマットなどに続き、今回はブラトップ一体型のタンクトップとレギンスのセットアップがラインアップ。大人かわいいミッキー＆ミニーのシルエットがあしらわれ、機能性もデザイン性も抜群。ホットヨガがもっと快適に、もっと楽しくなる注目アイテムです♪

LAVA×ディズニーの新作が登場

© Disney

今回の新作は、LAVAオリジナルブランド「SUKALA(スカーラ)」によるディズニーデザインのヨガウェア。

ミッキー＆ミニーのアルファベットやシルエットが上品にあしらわれた、ブラトップ一体型タンクトップとレギンスのセットアップです。

ほどよい肌見せが叶うサイドデザインと、逆転ポーズでも裾がめくれない安心設計が嬉しいポイント。吸水速乾ストレッチ素材で、ホットヨガにもぴったりです。

一枚で決まる！安心＆快適なレイヤード仕様

© Disney

ブラトップと一体になったタンクトップは、身体をしっかり覆いながらも、腰でフィットして動きやすさ抜群。

1枚で着られるから着替えもラクちん♪レギンスはストレスフリーなフィット感で、初心者から上級者まで幅広い世代におすすめです。

おしゃれしながらヨガに集中できる設計で、忙しい毎日を頑張る女性にぴったりのアイテムです。

ミッキー＆ミニーデザイン全種ラインアップ

© Disney

© Disney

今回のラインアップは、ミッキーマウス・ミニーマウスの2種類。サイズ展開はS・M・L・LLと豊富で、自分にぴったりのフィットが選べます。価格はセットアップで19,800円（税込）。

© Disney

© Disney

素材は吸水速乾のポリエステル＆ポリウレタンで、ホットヨガに最適です。

LAVA公式オンラインストア「Lapre（ラプレ）」または一部LAVA店舗にて8月1日（金）より発売。数量限定なので、気になる方はお早めに♪

ディズニー気分で毎日のヨガがもっと楽しく♡

ヨガの時間をもっと自分らしく楽しみたい方へ、LAVA×ディズニーデザインの新作ウェアはぴったりの選択肢。

動きやすさと安心感、そして大人かわいい世界観を兼ね備えたアイテムは、ヨガ初心者から上級者まで満足できる仕上がりです。

ミッキー＆ミニーの愛らしいデザインに心躍らせながら、自分のペースで心とカラダを整えてみませんか？