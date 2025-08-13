¡ØPEANUTS¡Ù¡ß¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥Ç¥Ü¥¹²Ã¹©¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤2WAY¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ØPEANUTS¡Ù¤È¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ödiscord Yohji Yamamoto¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¡Ödiscord Yohji Yamamoto¡×ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3WAY¥¿¥¤¥×¤Çµ¡Ç½ÀÈ´·²¡ª¡¡Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖINFINITE¡×¤âÁÇÅ¨
¢£PEANUTS¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¡Ödiscord Yohji Yamamoto¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ödiscord Yohji Yamamoto¡×¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖCLASP SHOULDER¡×¤ò°ì²ó¤ê¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯»Ü¤·¤¿¡ÖCLASP POUCH¡×¤Ï¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¼ê»ý¤Á¤Ç¤â¸ª³Ý¤±¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢2WAY¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÃÏ¤Ë¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥³¥Þ¤ò»É¤·¤å¤¦¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡ÖINFINITE¡×¤âÍÑ°Õ¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î3ÄÌ¤ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢ÀöÎý¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3WAY¥¿¥¤¥×¤Çµ¡Ç½ÀÈ´·²¡ª¡¡Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖINFINITE¡×¤âÁÇÅ¨
¢£PEANUTS¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¡Ödiscord Yohji Yamamoto¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÃÏ¤Ë¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥³¥Þ¤ò»É¤·¤å¤¦¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡ÖINFINITE¡×¤âÍÑ°Õ¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î3ÄÌ¤ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢ÀöÎý¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£