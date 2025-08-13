¡ÖËÜ¿Í¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¤Î¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¤òÉ¾²Á¡¡àÃ»´ü1·³Î±³Øá¤¬ÁÕ¸ù
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î¥¤¥Ò¥Í¤Ï¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¡£7·î¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨3³ä3Ê¬8ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¡¢7ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ò¥Í¤Ï³«ËëÅö½é¤Ï2·³¤Ç¤âÂÇ·â¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï5·îËö¤Ë1·³¤Ë½é¾º³Ê¤µ¤»¡¢àÃ»´ü1·³Î±³Øá¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2·³¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê7·î¤Ï¡Ë3³ä3Ê¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£´Ä¶¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬Í¿¤¨¤¿¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·³¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¤¢¤ì¤À¤±Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£ºòÇ¯¡¢¡Ê¥¤¥Ò¥Í¤Ï¡ËÎý½¬¤·¤¹¤®¤ÆÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢1·³¤ò¸«¤Æ¡¢º£¤ÏËèÆü¥¢¡¼¥ê¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£