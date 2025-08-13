環境省と気象庁は13日午後5時、九州で福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、奄美地方を除く鹿児島の7県全県に14日の熱中症警戒アラートを発表した。熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための措置で、暑さ指数の値が33以上と予測された際に発表する。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。奄美地方も日最高暑さ指数31以上の危険。

環境省と気象庁は13日午後5時、福岡県熱中症警戒アラート第1号を発表した。福岡県では、明日（14日）は、気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想される。熱中症予防のための行動をとるよう呼びかけた。



［明日（8月14日）の日最高暑さ指数（WBGT）（予測）］宗像31、八幡32、行橋32、飯塚32、前原33、福岡34、太宰府34、添田32、朝倉33、久留米34、黒木32、大牟田34

［明日（8月14日）の予想最高気温］福岡35度、八幡35度、飯塚36度、久留米37度