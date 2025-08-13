アニメ『聖闘士星矢』主題歌担当のNoB（山田信夫）さん、死去 腎臓がんのため 61歳
アニメ『聖闘士星矢』の主題歌を担当したNoB（山田信夫）さんが9日に、腎臓がんで死去したことを、所属事務所が公式サイトで報告した。61歳だった。
「MOJOST」は「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が令和7年8月9日午後1時39分 闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました。昭和39年1月20日生まれ享年61歳」「ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、誰んでご報告申し上げます」と発表した。
「NoBは、1984年に MAKE-UP のヴォーカリストとしてメジャーデビューして以来、数々のバンドやプロジェクトで活動し、歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、テレビアニメ『聖闘士星矢』のOP曲「ベガサス幻想」は世界的に有名な曲となりました。その後も、アニメソングや特撮ヒーローソングを数多く手がけ、世界中のコンサートやイベントで歌唱をし、日本国内のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきました」と故人の功績をたたえた。
そして、「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の『歌う"ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました。息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで"ロックミュージシャンNoB"であり続けました』と亡くなるまでの様子を伝えた。
「なお、葬儀はご遺族のご意向により、関係者のみで執り行われましたことをご報告申し上げご遺族の心中をお察しいただき、自宅への弔問、取材などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます」とし、「ファンの皆様には、後日あらためてお別れの会を執り行う予定です。詳細が決まり次第、あらためてご案内申し上げます」と案内した。
そして「これまでNoBの活動を力強くご支援くださいましたファンの皆様、ご尽力くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と結んだ。
山田さんは1983年、LOUDNESSのDrums樋口宗孝のソロアルバム『破壊凱旋録』およびハードロックユニット『M'tFUJI』のアルバムにボーカルとして参加。84年にハードロックバンド《Make-Up》のヴォーカルとしてデビューした。86年にはアニメ『聖闘士星矢』の主題歌、サントラ等の作詞、作曲、歌唱を手掛ける。
2005年には東映戦隊シリーズ『魔法戦隊マジレンジャー』挿入歌「魔導騎士ウルザード」の歌唱を担当し、06年には東映戦隊シリーズ30作記念作品『轟轟戦隊ボウケンジャー』の主題歌にて、作曲&歌唱を担当した。
その後、20年に『天装戦隊ゴセイジャー』の主題歌担当。11年に東映戦隊シリーズ『海賊戦隊ゴーガイジャー』エンディングテーマにProject.Rのメンバーとして歌唱し、16年には東映『仮面ライダーアマゾンズ』の主題歌『ArmourZone』の作曲、18年に仮面ライダーアマゾンズ劇場版主題歌『Eat' Kill All』を小林太郎と一緒に歌唱担当した。
24年4月、脳に腫瘍があることが公式サイトで発表された。また、ことし2月には、7年前に腎臓がんと診断されていたことを明かし、メキシコ公演など予定していたライブの出演を見送ることを発表した。
■全文
弊社所属アーティスト、NoB(山田信夫)が令和7年8月9日午後1時39分闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました。
昭和39年1月20日生まれ享年61歳
ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、誰んでご報告申し上げます。NoB は、1984年に MAKE-UP のヴォーカリストとしてメジャーデビューして以来、数々のバンドやプロジェクトで活動し、歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、テレビアニメ『聖闘士星矢』のOP曲「ベガサス幻想」は世界的に有名な曲となりました。その後も、アニメソングや特撮ヒーローソングを数多く手がけ、世界中のコンサートやイベントで歌唱をし、日本国内のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきました。
8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の『歌う"ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました。息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで"ロックミュージシャンNoB"であり続けました。
なお、葬儀はご遺族のご意向により、関係者のみで執り行われましたことをご報告申し上げご遺族の心中をお察しいただき、自宅への弔問、取材などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
ファンの皆様には、後日あらためてお別れの会を執り行う予定です。
詳細が決まり次第、あらためてご案内申し上げます。
これまでNoBの活動を力強くご支援くださいましたファンの皆様、ご尽力くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
株式会社ライフタイム／MOJOST
