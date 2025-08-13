約670万円！ ホンダ「“新”シビック」発表！ スポーティな“スッキリ顔”＆大型デジタルメーター採用！ 最新「5ドアハッチバック」英国で受注開始！

スポーティな“スッキリ顔”＆大型デジタルメーター採用！

ホンダの英国法人は2025年8月1日、「シビック e：HEV」の改良モデルを発表し、同日より注文受付を開始しました。

今回の改良では、ハイブリッドシステムの性能はそのままに、内外装のデザインを刷新。よりシャープで際立つデザインを採用しています。

英国仕様の「シビック e：HEV」が改良！

【画像】超カッコいい！ これがスポーティになった「最新シビック」です！（30枚以上）

エクステリアは、フロントグリルがより力強く存在感のあるデザインに変更され、バンパーの形もシャープになり、全体的にスポーティで上質な印象になりました。

グレードによっては新しいデザインの18インチアルミホイールも装備され、よりダイナミックなスタイルが楽しめます。

そして、デザインをよりすっきりと見せるためにフロントのフォグランプが廃止されたのですが、これは、LEDヘッドライトの性能が向上し、フォグライトがなくても十分な明るさを確保できるようになったためです。

ボディカラーには、新たに「シーベッドブルー」が設定され、シビックの流麗な美しいデザインを、より魅力的に見せてくれます。

インテリアは、天井やピラーをブラックで統一したほか、エアコンの吹き出し口などにマットなクロームパーツが配され、高級感のある落ち着いた車内を演出。さらに、上級グレードでは足元を照らすライトが追加され、ステアリングヒーターが備わりました。

また、運転席のメーターは大型の10.2インチデジタルメーターになり、情報がより見やすくなりました。

さらに、これまで上級グレードにしか付いていなかった、後続車のライトの眩しさを自動で抑えるルームミラーが、多くのグレードで使えるようになりました。

ホンダUKの責任者、レベッカ・アダムソン氏は次のように語っています。

「シビックはホンダにとって非常に大切なモデルです。今回の改良で、その高い評価はさらに揺るぎないものになるでしょう。

お客様が期待する走りや使いやすさ、そしてスタイルが、この一台に詰まっています。

新しいデザインと進化したハイブリッドシステムが、燃費の良さと運転の楽しさを見事に両立させました」

※ ※ ※

英国でのシビック e：HEVの価格は、「Elegance」グレードが3万3795ポンド（約673万円）から、「Sport」グレードが3万5395ポンド（約705万円）から、最上級の「Advance」グレードが3万8695ポンド（約771万円）からです。