読めそうで読めなかったり、読めると思うものの正しく読めているかちょっと怪しい難読苗字。あなたは読めますか?

この難読苗字の読み方は?

「刀祢」さんの読み方は……?

正解は次のページで――


正解は……

「刀祢」さんの読み方は「とね」



「刀祢」さんの読み方は「とね」です。ほかにも「とね、とうや、とうね、たちね」といった読み方をする方もいるそうです。

次回もお楽しみに!

出典：名字由来net

