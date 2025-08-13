お笑い芸人の大西ライオンが東京・池袋に完全個室・月額会員制のシミュレーションゴルフ店「大西ライオンゴルフ Ｐａｒｔｙ Ｌｏｕｎｇｅ」を９月１日にグランドオープンすることに際し、１３日、同所でプレオープン記念取材会を天竺鼠・瀬下豊、平成ノブシコブシ・吉村崇、ＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯと行った。

ベストスコア６９と、芸能界屈指の腕前を誇る大西がゴルフが好きすぎるあまり立ち上げた店舗。池袋駅から徒歩２分の好立地に加え、完全個室で飲食持ち込みも自由となっており、１回最大８人が利用可能。２４時間営業でもあり、店名通りいつでもワイワイゴルフを楽しめる場となっている。

入店は顔認証で、店内には５００万円するという最新のシミュレーション機器を設置。また大西や瀬下らゴルフ好き芸人によるティーチングオプションも用意しているといい、大西は「ゴルフ場に行かなくても楽しいんでぜひ来ていただきたい」とＰＲ。そのこだわり具合から「設備に心配はないか」と報道陣から振られると「はい、心配ないさ〜」とおなじみのギャグを淡々と披露。「だって文字（媒体）でしょ」と報道陣をいじると、吉村から「文字だからって手抜くなよ！」と強烈にツッコまれていた。

会員プランにはプレミアムプラン（月額４万９８００円）とＶＩＰプラン（同９万９８００円）があり、ＶＩＰ第１号が吉村となった。吉村はお店のシステムは大西よりも理解できているとし「彼が全く理解できてない」とぼやき。また「新ネタも２５年作ってないし、ありネタも２本しかない。その２本もカンペがないとできない」と暴露し、「終わりです、芸人として」と大西の芸人人生を心配していた。