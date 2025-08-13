「巨人−中日」（１３日、東京ドーム）

今年３月に現役引退を発表した元巨人、前中日の中島宏之氏が、試合前のファーストピッチセレモニーに登場し、引退セレモニーも行われた。

背番号「５」の巨人ユニホームに身を包んだ中島氏。ビジョンでは現役時代に西武、オリックス、巨人、中日、そして０９年ＷＢＣで日本代表として活躍した姿が映し出された。

捕手役を同学年の巨人・亀井善行打撃コーチが務め、中島氏が投じた１球は外角へ引っかかってのワンバウンド投球となった。その後、同郷の巨人・坂本、そして中日・細川から花束が贈呈。古巣の巨人、中日の両チームのファンから大きな「中島コール」がわき起こった。

投球内容には「悔しい。ストライクを入れるって言って投げたのに、ちょっと引っかかって放れんかった。練習は良い感じだったんですけどね」と苦笑い。東京ドームには「久しぶりで、その雰囲気は良いなと思います」と語った。

花束贈呈の坂本と同じく同郷の後輩で、０９年ＷＢＣでチームメートだった田中将がこの試合の先発とあって「マー君も同郷の後輩なんで、頑張ってほしいなと。点を取られないように、長いイニングを投げてほしい」とエールを送っていた。

ＳＮＳでは現役時代とは異なる体格とヘアスタイルに驚きの声が集まっており、「髪形ライデルみたいやん」「迫力は外国人助っ人並み」「マルティネスとの和解シーン思い出すなあ」「ライデルの死球も東京ドームだった」「えっ誰？」「ホントにナカジなのか」「ライデルに寄せた？」といったコメントが寄せられた。