DYGL、恵比寿KATAで開催したプレパーティーのライブ映像期間限定公開
DYGLが、4年ぶりとなるニューアルバム『Who's in the House?』をCD＆配信で8月13日にリリースした。
あわせて、8月1日に恵比寿KATAで開催したプレパーティーでのアルバム全曲を披露したライブ映像がノーカットでYouTube期間限定公開された。
同イベントでは、メンバー全員参加の公開インタビュートークや、フルセットでのライブパフォーマンスが、MC／インタビュアー・小熊俊哉（Rolling Stone Japan）のもと行われた。
＜リリース情報＞
DYGL
5th album『Who's in the House?』
2025年8月13日リリース
https://dayglo.lnk.to/whosinmyhouse
=収録曲=
1. Big Dream
2. Just Another Day
3. Do I Really Want To?
4. Everyday Conversation
5. Let Me Be
6. 101
7. Man on the Run
8. This Minute
9. Who's In My House?
＜ライブ情報＞
”Whos in the House?” TOUR
2025年9月15日（月/祝）
金沢｜KANAZAWA AZ
OPEN 17:30 / START 18:00
お問合せ : FOB企画 076-232-2424
2025年9月17日（水）
愛知｜NAGOYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:30 / START 19:30
お問合せ : JAILHOUSE 052-936-6041
2025年9月18日（木）
大阪｜UMEDA CLUB QUATTRO
OPEN 18:30 / START 19:30
お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569
2025年9月23日（火/祝）
新潟｜CLUB RIVERST
OPEN 17:30 / START 18:00
お問合せ : FOB企画 076-232-2424
2025年9月26日（金）
東京｜SHIBUYA Spotify O-EAST
OPEN 18:30 / START 19:30
お問合せ : SMASH 03-3444-6751
2025年10月1日（水）
北海道｜SAPPORO cube garden
OPEN 18:30 / START 19:00
お問合せ : WESS info@wess.co.jp
2025年10月19日（日）
福岡｜The Voodoo Lounge
OPEN 17:30 / START 18:00
お問合せ : BEA 092-712-4221 (平日 12:00〜16:00)
2025年10月23日（木）
香川｜TAKAMATSU TOONICE
OPEN 18:30 / START 19:00
お問合せ : DUKE高松 087-822-2520
2025年10月24日（金）
京都｜磔磔
OPEN 18:30 / START 19:00
お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569
2025年10月26日（日）
横浜｜F.A.D YOKOHAMA
OPEN 17:30 / START 18:00
お問合せ : SMASH 03-3444-6751
DYGL official web ｜https://dayglotheband.com/
