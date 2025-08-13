ロシア出身で、兵庫県姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（33）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に水曜コメンテーターとして生出演。マクドナルドのハッピーセットをめぐる一連の騒動について私見を述べた。

日本マクドナルドはハッピーセットをめぐって転売ヤーやフードロスを誘発したとして、公式サイトで謝罪。小原は「転売は全然ありで。私ほら、Nintendo Switch 2のコントローラーが全然、転売とかでしか買えへんから。全然手に入らんから欲しいなと思うけど。それによって『転売め！』とは思わない。転売って資本主義の当たり前のことだし」と切り出した。

「タイム・イズ・マネーじゃない。並んで順番待って買う人って結局、並ぶという時間をかけてやってしまってるので。それを代わりに違う人が並んでくれて、高値でサービス料を乗せて売るっていう考え方でいけば、別に当たり前だし、需要が多いものが値段上がって手に入れづらくなってっていうのは当たり前。別に子供が手に入らないって1ミリも思わないんだけども…」と続けた。

そして「マクドナルドのさ、おもちゃってもっとしょうもないのでよくない？ ドナルドだったじゃん、昔。ドナルドのことは、マクドナルドはもう捨てたの？ CMにも出てこなくない？」と次々に投げかけた。

続けて「マクドナルドが値段が上がってしまったのであれば、このポケモンカードがついたセットは2万5000円、2万7800円で売りますとか。そうやっていけばいいんじゃない？ 大元で値段高くしたらいい」と主張した。