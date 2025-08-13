歌手マルシア（56）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。大物芸能人に「誰？ この子」と目の前で言われてブチ切れた過去があると明かした。

マルシアは、バラエティー番組に出演していたころの話として「20代のときに、申し訳ないんですが、私のことを知らない人はいないワケ」とした上で「そのくらいピークなマルシアだったので、ある大物芸能人…」と名前を伏せると、すぐ隣に座っていたMCのハライチ岩井勇気が「えっ、誰、誰なの？」と追及しようとした。

マルシアは「いいから。言えないから隠してる」と実名は言わなかった。さらに「で、その方は私より年上でございますが、私がテレビに出始めたころでございまして、堺正章さんの番組で、特別な番組で…ホテルでやってテーブルで座っているわけ」と特別な状況であったことを説明。

そして「大きなテーブルに芸能人が500人ぐらいいるんだけど、で、その人が…」と立ち上がって、いきなりモノマネモードに入り「誰？ この人」とくちぶりを似せて話した。続けて「誰？ この子…ってマネっぽいんだけど」と話してから「そこでマルシア、カチンとなって、”私のこと知らないの、ハッ？”ってなって、そこから私、番組つまらなくて、もう番組参加してない」と話した。

岩井は「良くないですねー」とボソリと話して「番組は悪くないんだから」と言うとスタジオは笑いに包まれた。マルシアは、その後、その大物芸能人と共演もして「あの時は」と謝罪されたと話したが、名前は一切明かさなかった。