【春水堂】爽やかレモンティー2種が「半額」ってマジ？公式LINE限定クーポン、使わなきゃ損かも。

2025年8月12日現在、台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」は公式LINE会員限定で「愛玉レモンティー2種半額キャンペーン」を実施しています。

300円でお釣りがくるなんて...

春水堂が公式LINEを友だち追加している人へ配信しているのが、「愛玉レモンティーシリーズ」が半額になるクーポン。

搾りたてのレモンと、ジャスミンのお茶から作ったティーゼリー「愛玉（あいゆい）」のトッピングが爽やかな、見た目も味わいも夏らしいドリンクです。

8月29日までは清涼感バツグンの「愛玉ジャスミンレモンティー」が、8月30日から9月14日までの期間は強いコクと濃厚な味が特徴の「愛玉鉄観音レモンティー」が、通常価格594円のところ特別価格297円で味わえます。

なお、クーポンは1人1回限りで、テイクアウト利用のみ適用。

他のクーポンや割引との併用はできません。

利用者からは、「すごいお得なクーポンきた」「クーポンで300円でお釣りくるのやばない？？」「春水堂めちゃくちゃクーポンくれるの嬉しいな」と、驚きと感謝の声が上がっています。

6月に開催された「BUY1 GET1キャンペーン」に引き続き、今回も太っ腹な内容です。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）