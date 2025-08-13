【春水堂】爽やかレモンティー2種が「半額」ってマジ？公式LINE限定クーポン、使わなきゃ損かも。
2025年8月12日現在、台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」は公式LINE会員限定で「愛玉レモンティー2種半額キャンペーン」を実施しています。
300円でお釣りがくるなんて...
春水堂が公式LINEを友だち追加している人へ配信しているのが、「愛玉レモンティーシリーズ」が半額になるクーポン。
搾りたてのレモンと、ジャスミンのお茶から作ったティーゼリー「愛玉（あいゆい）」のトッピングが爽やかな、見た目も味わいも夏らしいドリンクです。
8月29日までは清涼感バツグンの「愛玉ジャスミンレモンティー」が、8月30日から9月14日までの期間は強いコクと濃厚な味が特徴の「愛玉鉄観音レモンティー」が、通常価格594円のところ特別価格297円で味わえます。
なお、クーポンは1人1回限りで、テイクアウト利用のみ適用。
他のクーポンや割引との併用はできません。
利用者からは、「すごいお得なクーポンきた」「クーポンで300円でお釣りくるのやばない？？」「春水堂めちゃくちゃクーポンくれるの嬉しいな」と、驚きと感謝の声が上がっています。
6月に開催された「BUY1 GET1キャンペーン」に引き続き、今回も太っ腹な内容です。
※画像は公式Xより。
（東京バーゲンマニア編集部）