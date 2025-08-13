Netflix、ヘンリー王子＆メーガン妃と新たに契約するも金額は大幅減か
ヘンリー王子とメーガン妃が、9月に契約が切れる予定だったNetflixと新たに契約を締結したと発表した。しかし、王室離脱直後に交わした「1億ドルの契約」よりも「はるかに」少ない金額で合意したとみられる。
【写真】44歳の誕生日にケーキのロウソクを吹き消すメーガン妃
Varietyによると、この度ヘンリー王子とメーガン妃が、アーチウェル・プロダクションズを通じてNetflixとの複数年にわたるファーストルック契約を締結したことを発表。合わせて、『ウィズ・ラブ、メーガン』のシーズン2を8月中に配信すること、年末には特別番組『ウィズ・ラブ、メーガンHoliday Celebration』を公開することが明らかになった。
2020年にNetflixと複数年契約を締結し、これまでドキュメンタリー『ハリー＆メーガン』や『POLO／ポロ』、『ハート・オブ・インビクタス −負傷戦士と不屈の魂』、『世界を導くリーダーたち：信念が社会を変えた！ ハリー＆メーガン プレゼンツ』などを公開してきた2人だが、2人の出会いから王室離脱までを赤裸々に語った『ハリー＆メーガン』の他は、ヒットに恵まれなかった。Page Sixによると、新たに結んだ契約は、「大した金額ではない」と内部関係者がコメント。「Netflixにとってリスクはないが、双方の評判が保たれた」と明かしているそうだ。
なおメーガン妃は、『ウィズ・ラブ、メーガン』の公開に合わせて、Netflixとのパートナーシップの下、ライフスタイルブランドAs Everをローンチしており、今後も事業を拡大させていくものとみられる。また、今年後半には、HIV／エイズ危機の影が消えないウガンダのマサカ地方を舞台に、孤児たちの活動を取り上げるドキュメンタリー『Masaka Kids，A Rhythm Within（原題）』が公開予定。ほかに、カナダ人小説家カーリー・フォーチュンのベストセラー小説『Meet Me at the Lake through（原題）』の映画化も推し進めている。
メーガン妃は声明で、「Netflixとパートナーシップを延長し、As Everを含む共同事業を拡大していくことを誇りに思います」とコメントしている。
