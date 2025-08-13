双子を妊娠していることを明かしたタレント・中川翔子が１３日までに、自身のインスタグラムを更新。産休に入ることを報告した。

インスタグラムに「いよいよ本当に外に出るお仕事今日がラスト産休ｔｈａｎｋ ｙｏｕ！ギリギリまでやらせていただき感謝 そしてここまでなんとか無事に来られて良かった」とつづり、産休に入ることを報告。

続けて「改めてお仕事が大好きだなぁ 色んな人に出会えてインプットできたりワクワクできたり こんなに長くこのお仕事させていただいて 幸せな人生、ラッキーな人生だなぁと思います みんな優しいひとばかり ご恩返しのためにも 復帰してまた働けることを夢みて いよいよ本当に無事に双子が産まれて守れるように 気持ちを全集中デイズ！です」と周囲の方々への感謝をつづった。

この投稿にファンからは「体を労って、お過ごしくださいね」「心から応援してます！！」「無事に出産できますように」「しょこたんの安産を祈っております」「健康で無事に出産を終えられますように！」「無事に産まれてくることを祈ってます」など数多くのコメントが寄せられている。