中川翔子のインスタグラム（＠ｓｈｏｋｏ５５ｍｍｔｓ）より

　双子を妊娠していることを明かしたタレント・中川翔子が１３日までに、自身のインスタグラムを更新。産休に入ることを報告した。

　インスタグラムに「いよいよ本当に外に出るお仕事今日がラスト産休ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ！ギリギリまでやらせていただき感謝　そしてここまでなんとか無事に来られて良かった」とつづり、産休に入ることを報告。

　続けて「改めてお仕事が大好きだなぁ　色んな人に出会えてインプットできたりワクワクできたり　こんなに長くこのお仕事させていただいて　幸せな人生、ラッキーな人生だなぁと思います　みんな優しいひとばかり　ご恩返しのためにも　復帰してまた働けることを夢みて　いよいよ本当に無事に双子が産まれて守れるように　気持ちを全集中デイズ！です」と周囲の方々への感謝をつづった。

　この投稿にファンからは「体を労って、お過ごしくださいね」「心から応援してます！！」「無事に出産できますように」「しょこたんの安産を祈っております」「健康で無事に出産を終えられますように！」「無事に産まれてくることを祈ってます」など数多くのコメントが寄せられている。