【MLB】エンゼルス7-6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）

【映像】大谷43号に敵地が沸いた瞬間

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放った瞬間、敵地ながら観客は総立ち。まるで本拠地のような大歓声が響き渡った。

9回表、5−5の同点で迎えた第5打席で大谷は相手守護神ジャンセンと対峙。2球目の92.4マイル（約148.7キロ）のカットボールを振り抜いた打球は、打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、角度29度でライトスタンドへ。飛距離は404フィート（約123メートル）を記録した。

実況を務めた生明辰也アナウンサーの「これが大谷翔平だ！」という絶叫が響く中、敵地エンゼル・スタジアムに詰めかけたドジャースファンたちが大歓喜。異様な盛り上がりを見せた。

白と青が入り混じるライトスタンドは、まるでホームのような雰囲気。飛び込んだボールを巡ってファンたちが興奮して身を乗り出し、着弾したボールを探し出す様子も現地カメラが捉えていた。

中継の視聴者からも「ドジャースファン多いな」「観客総立ちが美しい」「ホームランボール争奪戦起きとる」といった声が並ぶほど、敵地がドジャースタジアム化した光景に驚きの声があがった。

この1発で大谷はフィリーズ・シュワーバーに1本差をつけリーグ単独トップに浮上。4試合連続アーチ、11試合連続安打と絶好調をキープした。

しかし試合はその裏、ドジャースが追いつかれて延長戦に突入。タイブレークの末にサヨナラ負けを喫し、大谷の1発は勝利にはつながらなかった。それでも、明日予定されている今季9度目の二刀流登板へ向け、上々の弾みとなる一撃となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）