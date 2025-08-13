“日本一のイケメン高校一年生”江畑皇之介くん、高橋文哉の活躍に感化 俳優目指し人生初の挑戦【「高一ミスターコン2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/13】“日本一のイケメン高校一年生”を決める「高一ミスターコン2025」にて、埼玉県出身・江畑皇之介（えばた・こうのすけ）くんがグランプリを獲得。モデルプレスは授賞式の江畑くんを直撃し、受賞の心境や、夢を叶える秘訣などを聞いた。
【写真】“日本一のイケメン高校一年生”制服姿で集結
― まずは、グランプリを受賞したお気持ちから教えてください！
江畑：グランプリを目指してコンテストに参加したので、とても嬉しいです。グランプリを獲得できたのは、今までの審査でたくさんの人が支えてくれたからこそなので、応援してくれた皆さんに感謝したいなと思います！
― 「高一ミスターコン」に出場したきっかけは？
江畑：数年前からミスターコンの配信を観ていたんですけど、今回電車の中でたまたま（コンテストの）広告を見かけて、応募を決めました。
― これまで芸能活動をした経験はありますか？
江畑：全くないです！今まではオーディションに興味があったとしても、諦めてしまっていました。
― 結果発表のステージは初の表舞台だったんですね！ステージ本番ではランウェイなどもありましたが、緊張はしませんでしたか？
江畑：多少は緊張しましたが、ライトを浴びながらランウェイを歩くことは、誰でもできるわけじゃないと思っていたので、そういう意味で「せっかくだから楽しもう！」と思って立ちました。
― コンテスト期間中、大変だと感じたことがあれば教えてください。
江畑：SNSです。TikTokやミクチャの配信も全くしたことがなかったですし、インスタも見る専門で、発信をしたことがなかったので、わからないことだらけでした。苦戦したんですけど、友達や知り合い、コンテスト期間に新しく知ってくださった方からアドバイスをたくさんもらって、助けてもらいながら頑張りました。
― 1週間にどれくらいの頻度で更新されていたんですか？
江畑：コンテスト期間中、TikTokは1日1本更新を目標にしていました。ミクチャは大体2日に1回ぐらいで、インスタもできるだけ投稿するように意識していました。
― 他にも、初めて表で活動をする上で不安だったことや、苦戦したことはありますか？
江畑：初めてのことばかりだったので、不安なことはあったんですけど、とにかく「楽しもう！」という気持ちでいつもやっていました！ミスターコンの色々な方の発信を見ながら、頑張りました。
― コンテスト期間中、スタイルキープや美容など自分磨きで意識したことがあれば教えてください。
江畑：ヘアセットです。今まであまりやったことがなかったので、最初は上手くできず…。同じ髪型になってしまうことも多かったんですけど、少しずつ変えていけるように練習しました。（昨年の「男子高生ミスターコン」グランプリの）黒木聖那くんの写真を見ながら、センター分けの流し方などを参考にしていました。
― 部活や習い事など、これまで頑張ってきたこと・得意なことがあれば教えてください！
江畑：小学生の頃から本気でサッカーをやっていました。
― サッカーを頑張っている中で、芸能活動にも興味が出てきた時期があった？
江畑：興味を持ってはいたんですけど、一歩踏み出すことが難しくて、なかなか挑戦できていませんでした。今は部活もやっていないし、今回グランプリを取ることができたので、芸能活動に集中してみたいと思っています。
― 今後はどのような活動をしてみたいと考えていますか？
江畑：俳優という夢を掲げてこのコンテストに参加したので、俳優に興味があります！
― 憧れている方や、会いたい方はいますか？
江畑：高橋文哉さんです。かっこいいですし、このコンテスト出身の方なので、よく見ていたというのもあります。ドラマやバラエティ番組でも活躍されていて、そういう人になれたら良いなと思います。
そして、去年の高一ミスターコングランプリの齊藤天彦くんにもお会いしたいです。天彦くんの去年のランウェイ映像を観たのですが、すごく堂々としていらっしゃって…。コンテスト前は天彦くんのウォーキングを観ながら、イメージトレーニングをしていました。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、江畑さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
江畑：楽しむことが大切だと思います。最初に「どうせなら楽しむ」という話をしたんですけど、緊張する舞台で自分はいつもその気持ちを大事にしています。「せっかくここまで来たんだから、後は楽しむだけ」と考えながらやっていると、夢に繋がるのかなと、個人的には思っています！
― ありがとうございました。
学年：1年生
都道府県：埼玉県
趣味／特技：サッカー
7月30日に東京・豊洲PITにて開催された「TGC teen 2025 Summer」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリスト7人が登壇。準グランプリには香川県出身の多田羅瑛貴（たたら・あき）くんが選ばれた。
グランプリに輝いた江畑くんは、本戦である「男子高生ミスターコン2025」のファイナリストに選出される。
「高一ミスターコン」は、数々のスターを発掘した“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン」の前哨戦ともいえる高校一年生限定のコンテスト。
2023年度グランプリの川端輝は、本戦の「男子高生ミスターコン2023」でもモデルプレス賞を獲得したほか、「今日、好きになりました。」（ABEMA）シリーズ出演でも話題に。2018年に出場した小宮璃央は「高一ミスターコン」でグランプリを獲得後、本戦の「男子高生ミスターコン」でも準グランプリを受賞。その後令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢されるなど、活躍の場を広げている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“日本一のイケメン高校一年生”制服姿で集結
◆江畑皇之介くん、日本一のイケメン高校一年生に
― まずは、グランプリを受賞したお気持ちから教えてください！
― 「高一ミスターコン」に出場したきっかけは？
江畑：数年前からミスターコンの配信を観ていたんですけど、今回電車の中でたまたま（コンテストの）広告を見かけて、応募を決めました。
― これまで芸能活動をした経験はありますか？
江畑：全くないです！今まではオーディションに興味があったとしても、諦めてしまっていました。
― 結果発表のステージは初の表舞台だったんですね！ステージ本番ではランウェイなどもありましたが、緊張はしませんでしたか？
江畑：多少は緊張しましたが、ライトを浴びながらランウェイを歩くことは、誰でもできるわけじゃないと思っていたので、そういう意味で「せっかくだから楽しもう！」と思って立ちました。
◆江畑皇之介くん、コンテスト期間中大変だったことは？
― コンテスト期間中、大変だと感じたことがあれば教えてください。
江畑：SNSです。TikTokやミクチャの配信も全くしたことがなかったですし、インスタも見る専門で、発信をしたことがなかったので、わからないことだらけでした。苦戦したんですけど、友達や知り合い、コンテスト期間に新しく知ってくださった方からアドバイスをたくさんもらって、助けてもらいながら頑張りました。
― 1週間にどれくらいの頻度で更新されていたんですか？
江畑：コンテスト期間中、TikTokは1日1本更新を目標にしていました。ミクチャは大体2日に1回ぐらいで、インスタもできるだけ投稿するように意識していました。
― 他にも、初めて表で活動をする上で不安だったことや、苦戦したことはありますか？
江畑：初めてのことばかりだったので、不安なことはあったんですけど、とにかく「楽しもう！」という気持ちでいつもやっていました！ミスターコンの色々な方の発信を見ながら、頑張りました。
― コンテスト期間中、スタイルキープや美容など自分磨きで意識したことがあれば教えてください。
江畑：ヘアセットです。今まであまりやったことがなかったので、最初は上手くできず…。同じ髪型になってしまうことも多かったんですけど、少しずつ変えていけるように練習しました。（昨年の「男子高生ミスターコン」グランプリの）黒木聖那くんの写真を見ながら、センター分けの流し方などを参考にしていました。
◆江畑皇之介くん、小学生からサッカー「本気でやっていました」
― 部活や習い事など、これまで頑張ってきたこと・得意なことがあれば教えてください！
江畑：小学生の頃から本気でサッカーをやっていました。
― サッカーを頑張っている中で、芸能活動にも興味が出てきた時期があった？
江畑：興味を持ってはいたんですけど、一歩踏み出すことが難しくて、なかなか挑戦できていませんでした。今は部活もやっていないし、今回グランプリを取ることができたので、芸能活動に集中してみたいと思っています。
◆江畑皇之介くん、今後は俳優に興味
― 今後はどのような活動をしてみたいと考えていますか？
江畑：俳優という夢を掲げてこのコンテストに参加したので、俳優に興味があります！
― 憧れている方や、会いたい方はいますか？
江畑：高橋文哉さんです。かっこいいですし、このコンテスト出身の方なので、よく見ていたというのもあります。ドラマやバラエティ番組でも活躍されていて、そういう人になれたら良いなと思います。
そして、去年の高一ミスターコングランプリの齊藤天彦くんにもお会いしたいです。天彦くんの去年のランウェイ映像を観たのですが、すごく堂々としていらっしゃって…。コンテスト前は天彦くんのウォーキングを観ながら、イメージトレーニングをしていました。
◆江畑皇之介くんが夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、江畑さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
江畑：楽しむことが大切だと思います。最初に「どうせなら楽しむ」という話をしたんですけど、緊張する舞台で自分はいつもその気持ちを大事にしています。「せっかくここまで来たんだから、後は楽しむだけ」と考えながらやっていると、夢に繋がるのかなと、個人的には思っています！
― ありがとうございました。
◆江畑皇之介（えばた・こうのすけ）くんプロフィール
学年：1年生
都道府県：埼玉県
趣味／特技：サッカー
◆「TGC teen 2025 Summer」で授賞式
7月30日に東京・豊洲PITにて開催された「TGC teen 2025 Summer」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリスト7人が登壇。準グランプリには香川県出身の多田羅瑛貴（たたら・あき）くんが選ばれた。
グランプリに輝いた江畑くんは、本戦である「男子高生ミスターコン2025」のファイナリストに選出される。
◆「高一ミスターコン」とは
「高一ミスターコン」は、数々のスターを発掘した“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン」の前哨戦ともいえる高校一年生限定のコンテスト。
2023年度グランプリの川端輝は、本戦の「男子高生ミスターコン2023」でもモデルプレス賞を獲得したほか、「今日、好きになりました。」（ABEMA）シリーズ出演でも話題に。2018年に出場した小宮璃央は「高一ミスターコン」でグランプリを獲得後、本戦の「男子高生ミスターコン」でも準グランプリを受賞。その後令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢されるなど、活躍の場を広げている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】