降り続いた雨が上がり、13日は青空が広がる中での盆入りとなりました。雑貨店には、お盆ならではのコーナーがあります。

■鬼丸ゆりか記者

「こちらの商品、お年玉ならぬ『お盆玉』と書かれています。」



お盆玉とは、お盆に帰省した子どもに渡すお小遣いのことで、“夏のお年玉”とも言われています。

年賀状印刷サービスの提供などを手がけるフタバがことし行った調査では、およそ4割の人が「お盆玉を知っている」と回答しています。

金額は1000円から5000円未満が多いということです。



■雑貨館インキューブ天神店 営業推進・原野可菜さん

「きょう、お盆当日ですが、直前でぐっと売れ行きが上がっています。15年ほど前からメーカーが出し始めて、そこからじわじわ浸透してきているかなと思います。」

レモンのシルエットがデザインされているお盆玉袋は、色の変化が楽しめます。ほかにもさまざまなデザインが揃います。購入しているのは60代以上が多いということです。



街の人に話を聞くと、あげるほうからも、もらうほうからも、うれしいという声が聞かれました。

■街の人

「自分たちが子どもの時はなかったので、もらえればもらえるだけうれしいのかなと。」

「お小遣いが増えることがうれしい。」

「孫たちに、小学生で3000円・5000円、低学年と高学年で分けて、あげています。大学生は1万円ずつくらい。」

「年1回、中学1年くらいから毎年もらっています。あしたから帰省します。もらえるのではと期待しています。」