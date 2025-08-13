“日本一かわいい高校一年生”は地区1位のスポーツ女子 表舞台初挑戦・なんりさんの夢と憧れの存在【「高一ミスコン2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/13】“日本一かわいい高校一年生”を決める「高一ミスコン2025」にて、福井県出身・なんりさんがグランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後のなんりさんを直撃し、グランプリ受賞の心境や今後の活動、夢を叶える秘訣などを聞いた。
― グランプリおめでとうございます！現在の心境はいかがですか？
なんり：もう信じられないです。頑張った成果が出て、本当に嬉しいです。
― コンテストに出場した理由やきっかけを教えて下さい。
なんり：友達や親に勧められたのがきっかけです。自分もやっているうちに楽しくなってきて、「1回きりの人生だし、楽しんでみよう！」と思いました。
― これまでにオーディションやコンテストを受けた経験はありますか？
なんり：今回が初めてです。
― 初の表舞台への挑戦ということで、大変だったこともあったかと思います。
なんり：配信を毎日頑張っていて、楽しいけど大変でした。
― 1日どのぐらい配信していましたか？
なんり：平日は学校が終わって19時半から22時前まで。最終日は5時間ぶっ通しでやりました。
― コンテスト期間中、自分磨きのために美容面で意識していたことはありますか？
なんり：食事制限とか運動、ストレッチはコンテスト前から続けていました。顔のマッサージは毎日朝晩しています。
― 美意識が高いですね！食事制限は具体的にどのようなことを？
なんり：夜は揚げ物を食べないようにしています。
― 憧れている芸能人はいますか？
なんり：桜ちゃんです！さっき裏でお会いしたんですけど、可愛かったです。
― お話はできましたか？
なんり：見ていただけです（笑）。
― 今後はどのような活動をしていきたいですか？
なんり：マルチで活躍したいです。テレビにも出たいです！
― 出演してみたい番組は？
なんり：「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ）です。
― トーク番組でアピールできそうなご自身の特技はありますか？
なんり：運動できます！小学生の頃はクラシックバレエとバスケ、中学3年間はソフトテニスをしていました。ソフトテニスは地区1位でした。
― スポーツから芸能界は大きなチャレンジだと思いますが、不安はなかったですか？
なんり：全くないです。「やってやるぞ！」という気持ちです（笑）。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
なんり：配信中にファンが減ってしまった時期があったんです。でもお母さんに「気にせず突き進め！頑張れ！」と言われて、また頑張れました。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
なんり：やっぱり周りへの感謝が大事だなって思います。今回もたくさんの人が投票をしてくれたり、クラスのみんなも応援してくれたり、本当に助けられました。
― グランプリ発表時のコメントでも、周囲に対する感謝の気持ちを伝えていましたね。周りを大切にしている方だなという印象を受けました。
なんり：周りが大切にしてくれているんです！
― 素敵な関係性ですね。ありがとうございました！
学年：高校一年生
都道府県：福井県
7月30日に東京・豊洲PITにて開催された「TGC teen 2025 Summer」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリストが登壇。グランプリに輝いたなんりさんは、本戦である「女子高生ミスコン2025」のファイナリストに選出される。
なお、準グランプリには佐賀県出身・りあさんが選ばれた。
「高一ミスコン」は、数々のスターを発掘した“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン」の前哨戦ともいえる高校一年生限定のコンテスト。2024年にグランプリを獲得したさゆきは「女子高生ミスコン2024」のファイナリストとして活躍、過去には人気YouTuberの中町綾も同コンテストでグランプリを獲得した。
さらに本戦の「女子高生ミスコン」でも、青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA）で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
