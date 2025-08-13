私立恵比寿中学・「タイプロ」前田大翔ら、エンタメ×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」出演者第3弾解禁
【モデルプレス＝2025/08/13】次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）の出演者第3弾が解禁された。
「STARRZ TOKYO」は、2024年に第1回目の開催を迎え、東京都・きゅりあん（品川区立総合区民会館）にて実施。ニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
第3弾では新たに2組のアーティスト出演が決定。まず1組目は、2009年8月に結成したスターダストプロモーション8人組女性アイドルグループ・私立恵比寿中学。2012年にメジャーデビュー曲『仮契約のシンデレラ』をリリースし、翌2013年にはさいたまスーパーアリーナでの単独公演を成功させるなど、異例のスピードで成長を遂げた。2025年3月には3度目となるさいたまスーパーアリーナ公演を成功させ、現在も第一線で活躍を続けている。
そして2組目は、2014年よりトータルエンターテインメントアイドル集団「Candy Boy」の2期生として活動を開始した前田大翔。2024年のグループ解散後、同年9月にはtimeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に参加し、4次審査まで進出。ダンスと表現力が高く評価された。2025年5月には東京・名古屋・大阪で初のソロショーケース「1st Show Case Mutual Love Reception Prince Again」を開催し、“ファンとの愛”をテーマにした企画型ライブで話題を集めている。
・アーティスト（五十音順）
ISSEI／AKB48／edhiii boi／NMB48／O-MENZ／CiON／私立恵比寿中学／ZOCX／高嶺のなでしこ／22/7／福本大晴／フィロソフィーのダンス／前田大翔／MATSURI／ROCKY／Rain Tree／@onefive／and more…
※AKB48、NMB48の出演メンバーに関して、公式HPにて確認可能。
・モデル（五十音順）
麻丘真央（22/7）／綾瀬ことり（Rain Tree）／Ayana／アリアナさくら／大久保琉唯／北爪美月／倉田乃彩／佐藤ノア／椎名桜月（22/7）／重川茉弥／島村雄大／じゅんな・ゆうな／Jona／鈴木渉（MATSURI）／すみぽん（高倉菫）／谷田ラナ／つばき（TSUBAKI）／中川心／バンダリ亜砂也／ひまひま／FUKA／深瀬美桜／福井巴也（UNiFY）／藤田みあ／正宗幹也／Mumeixxx／山崎心（ ※「崎」は正式には「たつさき」）／りゅうと（choco）／渡辺真（MATSURI）／and more…
＜開催概要＞
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
