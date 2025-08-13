ドラマ「君がトクベツ」主題歌は劇中グループLiKE LEGEND 畑芽育＆大橋和也らの恋模様描く予告映像・先行場面写真解禁
【モデルプレス＝2025/08/13】女優の畑芽育となにわ男子の大橋和也がW主演を務める9月16日スタートのMBS／TBSドラマイズム枠「君がトクベツ」（MBS：毎週火曜24時59分〜※初回のみ25時4分〜／TBS：毎週火曜25時28分〜※初回のみ25時33分〜）の主題歌が劇中アイドルグループ・LiKE LEGENDによる「YOU ARE SPECiAL」に決定。予告映像・先行場面写真も解禁された。
【写真】「君がトクベツ」畑芽育＆大橋和也がデート
「ヒロイン失格」「センセイ君主」「あたしの！」（全て集英社マーガレットコミックス刊）など、全世代が共感できる胸キュンや切ない感情を詰め込んだ数々のヒット漫画を生み出す幸田もも子先生の最新作「君がトクベツ」。6月20日から全国公開されている実写映画『君がトクベツ』もヒット公開中だが、先日、ドラマ化が情報解禁されるや否や、日本のX（Twitter）のトレンド1位を獲得し話題に。そんな中、ドラマ「君がトクベツ」の主題歌が「YOU ARE SPECiAL」決定。また、ディズニープラススターでの見放題独占配信も決まった。
「君がトクベツ」に出てくる国民的アイドルグループ・LiKE LEGEND。桐ヶ谷皇太（大橋和也）、遊馬叶翔（木村慧人）、来栖晴（山中柔太朗）、榛名優生（大久保波留）、成瀬一生（NAOYA）の5人で結成されており、事務所もグループの垣根も越えた、劇中でしか見られない幻のアイドルグループとなっている。ドラマの主題歌「YOU ARE SPECiAL」の楽曲コンセプトには、BiSHなどを手掛けたWACKの創業者・渡辺淳之介氏が参加。作詞は原作者の幸田もも子氏とJ×S×Kが共同で担当し、作曲には「鬼ノ宴」で話題を集めた2002年生まれの新世代シンガーソングライター・友成空氏を起用するなど、各分野の最前線で活躍するクリエイターたちが結集した楽曲となっている。
映画版でも歌唱シーンが話題となった同名曲が、ドラマ版でも主題歌として採用されることで、作品の世界観をさらに深く演出する。
また、主題歌「YOU ARE SPECiAL」を使用した予告映像も解禁。さほ子（畑）と皇太のドキドキな恋模様の続きを予感させるデートシーンはさることながら、ドラマでしか見られない叶翔とえみか（矢吹奈子）のじれったい恋愛模様も描かれる。（modelpress編集部）
◆「君がトクベツ」主題歌はLiKE LEGEND
◆ドラマ「君がトクベツ」予告映像解禁
