村重杏奈、ノースリーブで美肌披露「綺麗」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】タレントの村重杏奈が12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】村重杏奈、ノースリーブで美肌露出
村重は「一年前に食べたかったもんじゃ 昨日食べたかった事思い出したので行ってみた」とコメント。「ご飯×お酒が大好きなんですけどなんとなく我慢してみた日。理由は特になし この夏またまた慣れないお仕事に挑戦してる！ビビりながらも挑戦してる村重はかっこいい！！！」と近況を報告しながら、もんじゃ焼き店でのノースリーブ姿で美しい肌が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「透明感すごい」「美肌」「ノースリーブ似合う」「可愛い」「肌白い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】村重杏奈、ノースリーブで美肌露出
◆村重杏奈、ノースリーブ姿で美肌披露
村重は「一年前に食べたかったもんじゃ 昨日食べたかった事思い出したので行ってみた」とコメント。「ご飯×お酒が大好きなんですけどなんとなく我慢してみた日。理由は特になし この夏またまた慣れないお仕事に挑戦してる！ビビりながらも挑戦してる村重はかっこいい！！！」と近況を報告しながら、もんじゃ焼き店でのノースリーブ姿で美しい肌が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「透明感すごい」「美肌」「ノースリーブ似合う」「可愛い」「肌白い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】