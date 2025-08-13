齊藤京子、アイドル卒業後の“切実な苦労”を告白「これが一番大変だった」

齊藤京子とヒコロヒーがトーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる『キョコロヒー』。

8月12日（火）に放送された同番組では、今年4月に日向坂46を卒業した佐々木久美がゲスト出演。先にグループを卒業した齊藤が“卒業専門家”として、佐々木の今後の方向性を診断する企画が行われた。

【映像】齊藤京子、アイドル卒業後に起きた意外な変化

番組内で佐々木が掲げた卒業後の目標のひとつが、「海外に行って世界を見たい」というもの。

月1回のペースで海外へ行くことを目標にしていると明かし、「何様ですけど、自分のことを知らない人たちに囲まれたい」とその理由を説明。これにヒコロヒーが「何様やねん」と即座にツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。

“卒業専門家”の齊藤は、佐々木のこの目標を「良好」と診断し、「卒業してからのこの1年は何でもできる期間。私、免許取ったんですよ。ピラティスも始めたりした」と自身の経験を語った。

一方で、「ずっとダンスが日常にあったので、それがピタッと止まったら、同じ食生活をしてもどんどん太ってしまって」と意外な悩みも打ち明けた。「これが一番大変だった。同じ食生活でも風邪ひいたり」と、卒業後の体調の変化に苦労したようだ。

しかし、佐々木は「私は筋肉が落ちちゃって体重も減りました」と逆の変化を告白。この言葉に齊藤は「えっうそ！」と驚きを隠せない。

あらためて佐々木を見返して「たしかに痩せた」と感心し、「当時のダンス量って、今絶対無理じゃん。同じ量の運動量って何？ 私はそれが悩み」と切実な悩みをこぼした。

意外そうな表情の佐々木が「ピラティスはどのくらい行ってる？」と質問すると、齊藤は「今一旦ストップしちゃった」と苦笑い。そして最後に卒業専門家として「続けることが大事」と自身の経験をもとにアドバイスを送り、スタジオを笑わせた。