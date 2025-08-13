韓国の前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）夫人が株価操作や、あっせん収賄などの疑いで逮捕されました。大統領経験者の妻が逮捕されるのは初めてのことです。

◇ ◇ ◇

ファンクラブ会員9万人超え。かつて絶大な人気を集めた金建希夫人。韓国の尹錫悦前大統領の妻でもあり、いわゆる“VIP”でした。

しかし、急転直下、13日未明、あっせん収賄などの疑いで逮捕されました。黒のスーツスタイルで姿を見せた金夫人は、うつむき加減に歩きます。

記者「ブランド品のプレゼントに関して、事実を述べましたか？」

金夫人は、問いかけには応じず、逮捕状の審査のため、裁判所へと入りました。

“高級ブランド品の受け取り”や“株価操作”など「16の疑惑」が持たれている金夫人。国際会議の場で身につけていた高級ブランド「ヴァンクリーフ＆アーペル」のネックレスは、およそ600万円で、支援者から贈られたものとされていて、これも疑惑にまつわる一つです。

支援者が、この見返りに、親族を“政府高官に登用するよう依頼した”と認めたことがわかり、韓国メディアは、これが逮捕の決め手となったと報じています。

ただ、当の金夫人は…。「受け取っていない」

裁判官の調べに、こう返答し、金夫人は、これまでも全ての疑惑を否定しています。

ただ、裁判所は審査の結果、逮捕状を出すことを決定し、金夫人はソウル市内の拘置所で逮捕されました。

支持者「頑張ってください」

韓国の大統領経験者の妻として初の逮捕者となった金夫人。先月には尹前大統領も逮捕されているため、韓国の大統領経験者の夫婦が、そろって身柄を拘束される“異例の事態”となりました。

別々の拘置所に収監されたという2人。尹前大統領は「ソウル拘置所」。金夫人は「ソウル南部拘置所」。その距離は16キロほどです。

韓国メディアによりますと、設備が良く、“拘置所界のホテル”と呼ばれているという「ソウル南部拘置所」。金夫人が過ごすことになるのは、その独房です。

韓国メディアが報じた独房のイメージイラストでは、広さは4畳ほどで、ベッドはなし。折り畳み式マットレスを床に敷いて寝ることになるようです。

他にも、扇風機やテレビなども完備。室内にトイレもあります。

夫婦そろっての“異例の逮捕”にソウル市民からは…。

ソウル市民「過ちを犯したのだから、拘束は当たり前です」「国民は頭が痛いです。子どもの面倒も見ないといけないのに、暑い中でこのニュースを見るとイライラします」

猛暑が続くソウルで、エアコンのない独房生活が始まります。