畑芽育＆大橋和也主演『君がトクベツ』ドラマ版主題歌もLiKE LEGEND「YOU ARE SPECiAL」続投 予告＆場面写真も公開
俳優の畑芽育と7人組グループ・なにわ男子の大橋和也がW主演した映画『君がトクベツ』がドラマ化。9月16日からMBS／TBSドラマイズム枠で放送される。このほど主題歌が、映画に引き続き、劇中グループ・LiKE LEGENDの「YOU ARE SPECiAL」に決定した。さらに予告映像や先行場面写真も解禁された。
【場面写真】頬に手を添え…優しい目で見つめる大橋和也
今作は幸田もも子氏による少女漫画『君がトクベツ』（集英社マーガレットコミックス刊）を実写化。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子、若梅さほ子（畑）がある日、アイドルグループ「LiKE LEGEND」の皇太（大橋）とまさかの出会いを果たす。2人の恋には、映画では描かれなかった続きがあったようで…。ドラマでしか見られない皇太目線のストーリーや、さほ子と皇太のその後の物語もたっぷり描く。
さらにはLiKE LEGENDの黒髪クールガイ・遊馬叶翔（木村慧人）と国民的女優・七瀬えみか（矢吹奈子）のじれったい恋模様や、LiKE LEGENDの個性豊かなメンバー（山中柔太朗、大久保波留、NAOYA）の物語も。じれったいけど、思わず応援せずにはいられない最高に尊いドタバタ“うぶキュン”ラブコメディを展開する。映画に出演していた遠藤憲一やアンミカ、藤田ニコルらもドラマで再登場する。
解禁されたカットは、さほ子と皇太のドキドキな恋模様の続きを予感させるデートシーン。ドラマでしか見られない叶翔とえみかのじれったい恋愛はドキドキすること間違いなし。さらにライクレの晴（山中）、優生（大久保）、一生（NAOYA）も2組の恋路を邪魔して──。
なお、今作はディズニープラススターでも見放題独占配信される。
