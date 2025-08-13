¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤¬¹á¹Á¤Ç¸ø³«¤Ø¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤«¤é¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤ØÃí°Õ´µ¯¤â¡á¡Ö»£±Æ¤Ï°ãË¡¡×
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤Ë¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤ò¹á¹Á¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤¬Ê£¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬Àè·î18Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸åÀ¤³¦150°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á¤Ç¤Ï8·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹á¹Á¤äÂæÏÑ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦bilibili¡Ê¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡Ë¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤¬Ãæ¹ñ¸ì»úËëÈÇ¤ä¿áÂØÈÇ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î·à¾ìÈÇ¸ø³«¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜÅö¶É¤Î¿³ººÄÌ²á¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµîºî¡ÖÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤âÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ÎÎ®·ìÉ½¸½¤¬¡ÖË½ÎÏÅª¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¸ø³«¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£ºî¤Ë¤â·ã¤·¤¤ÀïÆ®ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿³ººÄÌ²á¤Î²ÄÈÝ¤Ï°ÍÁ³ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£²¾¤ËÃæ¹ñ¸ø³«¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤â¡¢Î®·ìÉôÊ¬¤Î¹õÅÉ¤ê¤ä°ìÉô¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂçÉý¤Ê½¤Àµ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹á¹Á¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¿Í¤¬¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ò¹á¹Á¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÊÃæ¹ñ¤Ç¡ËÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹á¹Á¤Î·à¾ìÆâ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢½éÈÈ¼Ô¤Ë¤ÏºÇ¹â5000¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó9400±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö°û¿©Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¡¢·à¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¾å±Ç´ü´Ö¤ÏÄÌ¾ïÌó1¥«·î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Ë±þ¤¸¤Æ±äÄ¹¤äÄÉ²Ã¾å±Ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹á¹Á¿Í¤â¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢Ê¿ÆüÌë¤ä½µËö¤Î¾å±Ç²ó¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÇÛÎ¸¤ò´ê¤¤½Ð¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¥È¥¤¥ì¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤éÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ´Õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÆþ¾ì¤äÂçÀ¼¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢´²ÍÆ¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£±Ç²è¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¹á¹Á¤Þ¤ÇË¬¤ì¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¼°¤Ê·à¾ìÈÇ¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÁÏºî¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡ª¤ä¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ±Ç²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡×¡ÖÅð»£¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Î¿Í¤ÏÃøºî¸¢°Õ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÉ¤¤´Õ¾Þ´Ä¶¤ò¼é¤í¤¦¡£¾å±ÇÃæ¤Ï»£±Æ¶Ø»ß¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤â¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â´Þ¤à¡Ë¡£Ãøºî¸¢¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÇ¹â¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ï»£¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡©²¿ÅÙ¤â»£¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÊá¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¸Â¤êÁ´Á³Âç¾æÉ×¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤·¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ç¤â°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©±Ç²è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç»£±Æ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£Ãøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¤³¤Ã¤½¤ê°û¤ß¿©¤¤¤·¤è¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë