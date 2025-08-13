ゆず、新曲「尤」（ユウ）8・27に配信 ジャケット写真のカバーアート公開
ゆずが27日、新曲「尤」（ユウ）をデジタルシングルとして配信。ジャケット写真のカバーアートが公開された。
【写真】「今年で3年目」田植えに励むゆず・北川悠仁
新曲「尤」は、今年12月に開催されるゆず6年ぶりのアジア公演「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU」に向けて制作された楽曲。北川悠仁が作詩、北川と音楽プロデューサー・TeddyLoidが作曲を担当した。ジャケット写真となるカバーアートは、水墨イラストレーターのじんかい氏が担当した。
同曲は、27日に発売される7年ぶりのCDシングル「GET BACK」にも収録される。「GET BACK」は、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマ。
きょう13日より、Apple MusicとSpotify、Amazon Musicにて配信前のタイトルを事前に予約できる機能「Pre-add/Pre-save」がスタート。なお22日には、「尤」の楽曲に関する新たなインフォメーションが発表予定となっている。
【写真】「今年で3年目」田植えに励むゆず・北川悠仁
新曲「尤」は、今年12月に開催されるゆず6年ぶりのアジア公演「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU」に向けて制作された楽曲。北川悠仁が作詩、北川と音楽プロデューサー・TeddyLoidが作曲を担当した。ジャケット写真となるカバーアートは、水墨イラストレーターのじんかい氏が担当した。
きょう13日より、Apple MusicとSpotify、Amazon Musicにて配信前のタイトルを事前に予約できる機能「Pre-add/Pre-save」がスタート。なお22日には、「尤」の楽曲に関する新たなインフォメーションが発表予定となっている。