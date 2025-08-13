8月15日に公開される竹野内豊主演映画『雪風 YUKIKAZE』の特別映像が公開された。

参考：竹野内豊、玉木宏、奥平大兼、中井貴一ら登場 『雪風 YUKIKAZE』本予告＆ポスター公開

太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へと繋がる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿とその運命を描きつつ、「雪風」の勇姿を史実に基づいたフィクションとして蘇らせていく本作。『起終点駅 ターミナル』『空母いぶき』などで助監督を務めてきた山田敏久が監督を務め、同じく『起終点駅 ターミナル』『空母いぶき』などの長谷川康夫が脚本を手がけた。

さまざまな資料を基に生み出されたオリジナルキャラクターで「雪風」の艦長の寺澤一利を竹野内が演じる。そのほか、玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、益岡徹、石丸幹二、中井貴一らが共演に名を連ねた。

公開された特別映像では、本作に出演する竹野内、玉木、奥平の3名の言葉がフォーカスされている。主演の竹野内は幸運艦と呼ばれた「雪風」について、「激戦から必ず帰ってくる。それは、奇跡としか言いようがない」と語り、戦った後に大勢の仲間を救って帰ってくる「雪風」について、「本当の意味での“助け舟”。何気なく使っていた“助け舟”という言葉について改めて考えさせられる」と語った。

玉木は「たった80年前の出来事であること。そのことが戦争を知らない世代にも届いてほしい。そして、この映画を通して、命の尊さが未来に繋がっていけば」と映画に対する思いを語り、奥平は「自分自身この映画を通して知れて良かったことがたくさんある。それを観てくださる若い人たちも同じように思っていただけたら」と作品を通して未来に繋げたい思いを明かした。「単なる歴史の1ページとして終わらせてはいけない」という竹野内の言葉で締めくくられたコメントから、キャストたちの本作にかける思いや責任が伝わる映像となっている。（文＝リアルサウンド編集部）