『刀剣乱舞』新刀剣男士「童子切安綱 剥落」に大反響「天下五剣でcv.中村悠一さんなのはもう最強だろ」
刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』にてイベント「対百鬼夜行迎撃作戦」が開催中。本イベントで入手できる報酬、新刀剣男士「童子切安綱 剥落（どうじぎりやすつな はくらく）（CV.中村悠一）」が話題となっている。
【画像】イベントで獲得できる童子切安綱 剝落と同じく天下五剣の大包平ほか
新たな刀剣男士となる太刀「童子切安綱 剥落」は、「対百鬼夜行迎撃作戦」の報酬として登場。キャラクターボイスは声優の中村悠一が担当する。原作公式X「刀剣乱舞-本丸通信-【公式】」では、童子切安綱 剥落について「平安時代の刀工、伯耆安綱作の太刀。天下五剣のひとつであり、大包平と並ぶ刀剣の東の横綱」と紹介。「歴史を守れ…。それだけが、残っている」（CV.中村悠一）とキャラクターの一言を添えた。
ネットでは、「（CV.中村悠一）」「中村悠一ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ」「ついに中村さんだ!!!!!」「ゆーきゃんだ!!?」「このびじゅでゆうきゃんずるい」「ありがとうしか言えん」「ついに来たのか…！天下五剣を10年温存したってこと？」「とうとう来たか!!童子切!!やっぱり来たか!!中村悠一!!」「天下五剣でcv.中村悠一さんなのはもう最強だろ」「この日のためにとうらぶやり始めたんだ…っ!!!今まで貯めてきた小判や素材使いまくって可能な限り手に入れるぞcv.中村悠一っ」と驚きと喜びの声が多く寄せられ大反響となっている。
イベント「対百鬼夜行迎撃作戦」は、攻め寄せる敵集団を迎撃するイベント。「疑似平安京フィールド」の「高難度 迎撃ライン」「中難度 迎撃ライン」「低難度 迎撃ライン」3ヶ所から出陣する迎撃ラインを選択し、その迎撃ラインにて戦闘を行う敵部隊を選択して出陣する。それぞれの迎撃ラインは「形勢不利」「形勢拮抗」「形勢有利」の状態へと変動。攻め寄せる敵集団を撃破して、その後出現する「強力な敵」を一定数撃破することで形勢が好転する。
「迎撃Pt」を集めることで、「童子切安綱 剥落」や各種資源、便利道具などを入手可能。さらに、「対百鬼夜行迎撃作戦」の期間中に全本丸で撃破した敵の数に応じた報酬も入手できる。
また、「対百鬼夜行迎撃作戦」では刀剣男士「髭切（cv.花江夏樹）」「鬼丸国綱（cv.森川智之）」「小烏丸（cv.保志総一朗）」を部隊に編成して出陣し、戦闘を行うと特殊な効果が発動する。
イベントは、26日午後0：59まで開催される。
