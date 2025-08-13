¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤Î±Ç²è¥Ç¡¼¥È¤òÊó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤ÈÊé¤¦¿ÍÊª¤È¤Î±Ç²è¥Ç¡¼¥È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö±Ç²è¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÁê¼ê¤ÏºäËÜÍº¼¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ºäËÜ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö2010Ç¯¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿Àá»Ò¥Þ¥Þ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤êÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬º£²ó´Õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î3»þ´Ö¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¥»¥ê¥Õ¤Î¿ô¡¹¡£±ÇÁü¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£´¶ÁÛ¤Ï°ì¸À¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¤È¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¡£À¸¤Þ¤ì¤¤¿°ÕÌ£¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÁÅý¡£±Ç²è´Û¤Ç¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¡£ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ò¤¢¤È3²ó¤Ï´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¡ª¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£