ATEEZ、日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』収録内容＆ジャケット写真12種類一挙公開

■ATEEZメンバーからのコメントも到着！

ATEEZが9月17日リリースする日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』より、各形態の収録内容がすべて明らかとなった。

今作は、初回盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤にあわせてファンクラブ限定のATINY盤、そしてUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ各メンバーのソロ盤（計8形態）が発売となる。

各形態のCD収録内容は同一で、今までリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」や「Birthday」はもちろん、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」の新曲5曲を含む計9曲が収録される。

また、初回限定盤とATINY盤に付属するDVDには、今までにリリースされた「NOT OKAY」「Birthday」のそれぞれのMV本編に加えて、今作の表題曲「Ash」のMV本編とMV撮影時のメイキング、そしてアルバムのアートワーク撮影時におけるメイキング（総尺45分以上）の模様が納められる。

あわせて、すでに公開されているアートワークの世界観に連動した各形態のジャケット写真もすべて解禁となった。

また、『Ashes to Light』の全貌解禁に伴い、ATEEZメンバーからコメントも到着した。

なお、発売当日の9月17日にはアルバム発売を記念したショーケースを開催。当日は2部制で行われ、1部はUNIVERSAL MUSIC STOREにて応募対象商品を予約、購入した人を対象、そして2部はATEEZ JAPAN OFFICIAL FAN CLUB「ATINY(JP)」会員かつ、同ストア内にて応募対象商品を予約、購入した人を対象に抽選で招待される。

(C)ユニバーサルミュージック

リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『Ashes to Light』

＜CD収録曲＞ ※全形態共通

1.Ash

2.12 Midnight

3.Tippy Toes

4.FACE

5.Crescendo

6.NOT OKAY

7.Days

8.Birthday

9.Forevermore

＜DVD＞ ※ATINY盤・初回盤共通

「NOT OKAY」MV

「Birthday」MV

「Ash」MV

MAKING OF Ashes to Light

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/