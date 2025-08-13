歌手の吉川晃司（59）が13日、広島−阪神戦（マツダ）で始球式に登場した。103キロの見事な投球を見せ、球場からは大きな拍手が送られた。

黒のタンクトップ姿でマウンドに上がった吉川。投じた一球は高めに浮いたものの捕手のミットに収まった。球速103キロが表示され、球場からは大きな拍手が送られた。

同試合は平和を願う「ピースナイター2025」として開催された。今年で18回目となり、慰霊の意を表すとともに広島にとっては忘れることのできない「8月6日」の記憶、歴史を継承し、次世代に引き継ぐきっかけになることを目的に行われている。

5回裏終了時には再び姿を現しジョン・レノンの「イマジン」をアカペラで歌唱。静寂に包まれたマツダスタジアムの夜空に美声を響かせた。

監督、コーチ、全選手が背番号「86」で胸元に「peace」と刻まれた特別ユニホームを着用した。

▼吉川 だいたいいつもアベレージから（球速が）10キロ落ちるんです。やっぱり力むんでしょうね。もうちょっとフォームちゃんとしようぜ。今日も肘から出たので肘が痛くなる。そんなことを考えながら。自分の希望としては70まで歌っていたらですね、もう1回ピースナイターに呼んでもろてですね、70で120キロとか。頑張らなきゃいけないようにして頑張る。115キロは6月ぐらいに出ていたんですよ。習います！教えてください！