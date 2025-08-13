»Ë¼Â¤Ç¤Ï³¤³°½ÐÈÇ¤â¡ª¤Ê¤Î¤Ë¿ó¤Ï¡ÈÇä¤ì¤Ê¤¤Ì¡²è²È¡É¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¤Ê¤¼¡©¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè98²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè98²ó¡Ê2025Ç¯8·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
Ì¡²è¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤¬
Ê¸ºÍ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ó
¡¡¤¤¤è¤¤¤è1960Ç¯Âå¤Ø¡½¡½¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯³«¤±¡¢·îÆü¤ÏÎ®¤ì7Ç¯¸å¡¢1960Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ35Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Î¥¢¥ô¥¡¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ë¡¢¼Â¤Ï¹õÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï±³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤Î¤Ö¤ÏÂåµÄ»ÎÈë½ñ¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Î¤Ö¤ÏÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Î¿¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªÀè¿¿¤Ã°Å¤À¤Í¡×¤È¿ó¤¬¸À¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¿ó¤Ç¡¢Ì¡²è¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Ã¯¤Ë¤âµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ø¥á¥¤¸¤BON¡Ù¤ò¤»¤Ã¤»¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¿ó¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¯°ìÀá¤¬¤¤¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¥²¥Ã¥½¥ê¤·¤Æ¤â¤¦»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈù¾Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Î¤Ö¤¬¡¢Àï¸å¡¢¡ÖÀ¸¤¤Á¤ç¤Ã¤Æ¤¨¤¤¤¬¤ä¤í¤«¡×¤È¶ìÇº¤·¤¿¤È¤¡ÊÂè63²ó¡Ë¡¢¿ó¤ÏÈà½÷¤òÎå¤Þ¤·¤¿¡£BON¤Ï¼«Ê¬¤À¤È¿ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤Î¤Ö¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¤½¤Ã¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
¡¡»Ë¼Â¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤¹¿ó¤Ï³¨¤è¤ê¤âÊ¸ºÍ¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë