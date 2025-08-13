阿部真央、特攻服姿で『THE FIRST TAKE』再登場！「ストーカー」を題材にした異色のラブソングをアコギ1本で弾き語り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■バンド編成で披露した前回の「貴方の恋人になりたいのです」は100万回再生を突破！

阿部真央が、15周年記念ライブで着用した特攻服を纏って『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。

今回披露するのは「ストーカー」を題材にした異色のラブソング「ストーカーの唄～3丁目、貴方の家～」。前回の「貴方の恋人になりたいのです」のバンド編成とは打って変わり、シンガーソングライター阿部真央の原点とも言えるアコースティックギター1本での弾き語りで演奏。

『THE FIRST TAKE』第573回に初登場した阿部真央は自身の代表曲である「貴方の恋人になりたいのです」を披露。再生回数はすでにYouTubeでの再生回数は100万回を超え、YouTube「人気のMV トップ100 - 日本」にもチャートイン。コメントも多数寄せられている。

阿部真央が再登場する『THE FIRST TAKE』の第578回は、8月13日22時よりプレミア公開。

『THE FIRST TAKE』トップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

阿部真央 OFFICIAL SITE

http://abemao.com/