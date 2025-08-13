9月16日よりMBS／TBSドラマイズム枠で放送がスタートする畑芽育と大橋和也（なにわ男子）のW主演ドラマ『君がトクベツ』の主題歌が、LiKE LEGENDの「YOU ARE SPECiAL」に決定。あわせて予告映像と先行場面写真が公開された。

『ヒロイン失格』『センセイ君主』『あたしの！』など数々のヒット作を生み出す幸田もも子の同名漫画を実写映画化し、6月20日に公開された『君がトクベツ』。ドラマでは、映画では語られなかったストーリーが描かれる。

過去のトラウマからイケメンが大嫌いになった陰キャ女子・若梅さほ子（畑芽育）。ひょんなことから国民的アイドルLiKE LEGEND（ライクレ）のリーダー・桐ヶ谷皇太（大橋和也）とお近づきになった彼女は、次第に皇太の人柄に惹かれていく。そんな中、皇太にスキャンダルが発覚。ライクレ、そしてさほ子の恋の行方はどうなるのか。2人の恋には、映画では描かれなかった続きがあって……。皇太目線のストーリーや、さほ子と皇太のその後の話がたっぷりと描かれる。さらにはLiKE LEGENDの黒髪クールガイ・遊馬叶翔（木村慧人）と国民的女優・七瀬えみか（矢吹奈子）のじれったい恋模様や、LiKE LEGENDの個性豊かなメンバーの物語も描かれる。

ドラマでは映画のキャストが続投。イケメン嫌いの陰キャ女子・若梅さほ子役を畑、国民的アイドルLiKE LEGENDリーダー・桐ヶ谷皇太役をなにわ男子の大橋が演じ、W主演を務める。さらに、LiKE LEGENDのクールガイ遊馬叶翔役をFANTASTICSの木村慧人、叶翔に片思いする国民的女優・七瀬えみか役を矢吹奈子、LiKE LEGENDのイタズラ天使・来栖晴役をM!LKの山中柔太朗、LiKE LEGENDの微笑み王子・榛名優生役をDXTEENの大久保波留、LiKE LEGENDのピュアな末っ子・成瀬一生役をMAZZELのNAOYAがそれぞれ演じる。さらに、映画に出演していた遠藤憲一やアンミカ、藤田ニコルもドラマに再登場する。

本作の主題歌は、渡辺淳之介が楽曲コンセプトを手がけた、劇中アイドル・LiKE LEGENDの「YOU ARE SPECiAL」に決定。さらに、主題歌「YOU ARE SPECiAL」を使用した予告映像も公開された。

あわせて公開された先行場面写真では、さほ子と皇太のデートシーンや、えみかに壁ドンする叶翔、さらにライクレの晴（山中柔太朗）、優生（大久保波留）、一生（NAOYA）の姿も切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）