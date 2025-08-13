ナオト・インティライミ、上川隆也主演ドラマ『能面検事』主題歌「美しき恋の詩」配信リリース＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ナオト・インティライミ新曲「美しき恋の詩」は、自分を変えたいと思いながらも変われずにいる人の切実な感情を込めた歌

ナオト・インティライミが、8月13日に新曲「美しき恋の詩」を配信リリース。MVも公開された。

4月7日にデビュー15周年を迎え、先日全17公演を巡る全国ツアーも大盛況を収めたナオト・インティライミ。

「美しき恋の詩」は、テレ東系にて7月より放送中のドラマ9『能面検事』の主題歌。ナオトの楽曲の中でもこれまでにないような、あらたな世界が広がっている。

サウンド的には現代的なラテンのリズムを基調に、どこか哀愁や切なさを感じつつも芯のあるメロディに仕上がった。歌詞には、自分を変えたいと思いながらも変われずにいる人の切実な感情が込められ、言葉遊びも散りばめられている。

MVでは、シックな衣装に身を包んだナオトが色とりどりのオブジェクトに囲まれ歌う姿が印象的で、美しい恋の中にある絶妙な心境を表している。さらにナオトを様々な角度から映すことで、心境の奥行きを表現するなど、歌詞の世界観を細部まで表現している。

現在放送中のドラマ『能面検事』は、 “どんでん返しの帝王”の異名を持つベストセラー作家・中山七里による小説『能面検事』シリーズが原作。大阪地検きってのエース検察官である不破俊太郎（上川隆也）は、検察の上層部や警察組織に対して一切の忖度はなく、とにかく冷静沈着に、ただ淡々と職務を全うする。ついた通り名は“能面検事”。そんな主人公が事件の真相を暴いていく痛快なリーガルミステリーとなっている。

リリース情報

2025.08.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「美しき恋の詩」

『能面検事』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/noumenkenji/

ナオト・インティライミ OFFICIAL SITE

http://www.nananaoto.com/