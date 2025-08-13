万博会場警察隊の“出動”９００件以上　ミャクミャクグッズなどの万引き多数「安心して楽しんでもらえるよう、会場の安全を確保してまいりたい」

万博開幕以降、会場内で起きた事件・事故などが９００件以上にのぼることがわかりました。



８月１３日で開幕から４か月を迎えた大阪・関西万博。入場者数は１３８０万人を超え、チケット販売枚数も運営費が黒字となる目安を達成するなど連日多くの来場者で賑わっています。



そうした中、会場の安全を守っているのが大阪府警の「会場警察隊」です。２４時間常駐し、警備・警戒にあたります。開幕から７月までの３か月間で、会場警察隊が取り扱った事案は約９００件でした。





今年４月には２９か国が共同出展する「コモンズＡ」で、展示品のハチミツの瓶１個を盗んだとして８３歳の男を逮捕。そして狙われるのは、大人気のミャクミャクグッズです。今年６月、オフィシャルストアで１７０点あまりの万博グッズが盗まれる事案が発生。窃盗の疑いで少年２人が逮捕されたほか、大阪府警は１３日、新たに別の万引きグループで、東京都の大学生ら男２人を逮捕しました。転売目的で会場内の万博グッズを万引きしていたとみられています。取り扱い事案が９００件ということについて、万博会場警察隊の堀本和貴副隊長は…（万博会場警察隊 堀本和貴副隊長）「率直な印象は多いですよね。これから来場者の増加が見込まれるので、多くの人に安心して会場に来て楽しんでもらえるように、残りの期間、関係機関と連携して万博会場の安全を確保してまいりたい」