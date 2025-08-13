TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』第19話「思い出刻むぜ！」のあらすじと先行カットが公開された。

『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて掲載、福田晋一による人気原作をCloverWorksがアニメ化した本作。主人公は、雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男子高校生・五条新菜。真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、なかなかクラスに馴染めずにいる。そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢はまるで別世界の住人。けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することに。決して交わるはずのなかった2人の世界が動き出す。

第19話で描かれるのは、周囲から太ったことを指摘され、ショックの海夢。今までのコス衣装を着てみると、キツくて入らないものばかり。落ち込みつつも、またコスプレするためにダイエットを決意した海夢のもとに、ある知らせが届く。それを見た海夢は、ちょっと元気が出たと新菜を買い物に誘う。（文＝リアルサウンド編集部）