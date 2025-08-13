サーティワン アイスクリームには子どもが楽しめる商品やサービスが盛りだくさん。子どもに人気のフレーバーや商品から、トリビアQ&A、キッズ限定サービスまで、これを知ればサーティワンをもっと楽しめる、とっておきの情報をまとめて紹介！

【写真】左から、子どもに人気1位「コットンキャンディ」、2位「ラブポーションサーティワン」、3位「オレンジソルベ」、4位「コットンキャンディワンダーランド」、5位「ベリーベリーストロベリー」

まずは、2025年春に開催された「サーティワン #推しフレーバー総選挙」から、10歳未満の子どもに人気のフレーバーをランキング形式で発表する。サーティワンらしいかわいい色合いのフレーバーや、フルーツの優しい甘さが楽しめるソルベ系などがランクイン。ぜひ、選ぶときの参考にしてみて。

左から、6位「サーティワンパーティー☆」、7位「チョコレートミント」、8位「マスクメロン」、9位「チョップドチョコレート」、10位「ストロベリーチーズケーキ」


【子どもに人気フレーバーランキング】

1位…コットンキャンディ(期間限定)

2位…ラブポーションサーティワン

3位…オレンジソルベ

4位…コットンキャンディワンダーランド(期間限定)

5位…ベリーベリーストロベリー

6位…サーティワンパーティー☆(期間限定)

7位…チョコレートミント

8位…マスクメロン

9位…チョップドチョコレート

10位…ストロベリーチーズケーキ

シングル・レギュラーサイズは各420円。ちなみに、この夏のおすすめの組み合わせは、人気ランキングベスト3の「コットンキャンディ」「ラブポーションサーティワン」「オレンジソルベ」。なかでも期間限定フレーバーの「コットンキャンディ」はぜひチェックしておきたい。

また、サーティワン アイスクリームはトッピングやデコレーション、アレンジも可能で楽しみ方もさまざま。以下に多彩な楽しみ方をピックアップ！

■ハッピーフレンズ

好きなスモールサイズのアイスクリームが、ホイップクリームやカラースプレー、チョコのトッピングでかわいいキャラクターに変身する人気シリーズ(各450円)。ぺんぎん、うさぎ、ぱんだ、きょうりゅう、どの“お友だち”にするか迷っている時間も楽しい。

左から、ぺんぎん、うさぎ、ぱんだ、きょうりゅう


■フレッシュパック＆コーン

シングルカップのほかにも、実は大きな容器でテイクアウトすることも可能。フレーバーを2種類まで選べる「フレッシュパック ミニ(約3人分)」(930円)、3種類まで選べる「フレッシュパック(約6人分)」(1760円)、4種類まで選べる「フレッシュパック スーパー(約12人分)」(3320円)がラインナップ。

左から、シングルカップ、フレッシュパックミニ、フレッシュパック、フレッシュパックスーパー


みんなでシェアしたり、好きなフレーバーを独り占めしたり、期間限定のフレーバーを買い溜めしたりとさまざまなシーンで人気のフレッシュパックだが、食べる分量をコントロールできるので子どもがいる家庭にもぴったり。さらに、コーンのみ(6個)も購入できるので、自分ですくってコーンにのせる“おうちサーティワン”もおすすめだ。

コーン(6個入り)のみも販売


■アイスクリームケーキ

子どもたちに大人気のキャラクターをモチーフにしたアイスクリームケーキもたくさん。卒業、入学のお祝いや習い事の大会をがんばったご褒美など、思い出づくりにぜひ。

アイスクリームケーキもバラエティ豊か


また、誕生日には自由にデコレーションできる「31デコケーキ」(4200円)がイチオシ。好きなケーキベースとアイスクリーム6個、トッピングが選べ、キャンドルやフルーツの追加など、アレンジは無限大。自由にメッセージが書けるチョコプレートセットもあり、オリジナルのアイスクリームケーキを楽しめる。商品によっては在庫がない場合もあるため、事前予約を推奨。

自由にデコレーションできる「31デコケーキ」


■クイズ！子ども向けトリビアQ&A

知っているようで知らない「サーティワン アイスクリーム」の秘密を紹介。これを知っていたら、あなたもサーティワン博士になれる!?

Q：なんで31なの？？

A：1カ月(31日)間、毎日違うアイスクリームを楽しんでほしいから「サーティワン アイスクリーム」と名付けられているよ！

Q：毎月新作フレーバーが作られているって本当？

A：本当だよ！サーティワンでは毎月楽しくておいしいフレーバーを新しく作っているよ。ぜひチェックして自分のお気に入りを見つけてみてね。

Q：サーティワンには学校がある! ?

A：サーティワンの会社には「サーティワン アイスクリームカレッジ」という学校があるよ！店長さんはそこでアイスクリームやお店のことを勉強して、いつもお店でおいしいアイスクリームを作れるようにしてるんだ。

Q：パチシュワの「アイスクリームドリンク」って何？

A：1番人気のポッピングシャワーの味に合わせた特製ブルーソーダを使った、サーティワンだけでしか味わえない「ポッピンブルーソーダ」。パチパチとシュワシュワがおいしくて楽しい！ぜひ試してみてね。

ポッピンブルーソーダ


サーティワンでは、小学生以下の子どもを対象に、来店・購入時に「サーティワン パスポート」を1冊プレゼントしている。注文ごとにポイントシールを1枚集めることができ、3ポイントごとに「ホイップクリーム＆カラースプレートッピング」または「アイスクリームシール」のいずれかをプレゼント。さらに、誕生日月には特別な特典もあり、食べたフレーバーを塗り絵で記録して楽しめる「フレーバーアルバム」など、親子で楽しめるコンテンツも盛りだくさんだ。

ポイントを貯めるとオリジナルシールやトッピングがもらえる「サーティワン パスポート」


「サーティワン パスポート」の有効期限は、2024年度版は2026年3月31日(火)まで、2025年度版は2027年3月31日(水)まで。ぜひ活用して、サーティワン アイスクリームをもっと楽しもう！

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。店内飲食とお持ち帰りのどちらも同一の価格です。一部店舗では価格が異なります。