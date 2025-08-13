知ればサーティワンをもっと楽しめる！お得なパスポートや人気フレーバー、子ども向け最新情報をチェック
サーティワン アイスクリームには子どもが楽しめる商品やサービスが盛りだくさん。子どもに人気のフレーバーや商品から、トリビアQ&A、キッズ限定サービスまで、これを知ればサーティワンをもっと楽しめる、とっておきの情報をまとめて紹介！
【写真】左から、子どもに人気1位「コットンキャンディ」、2位「ラブポーションサーティワン」、3位「オレンジソルベ」、4位「コットンキャンディワンダーランド」、5位「ベリーベリーストロベリー」
まずは、2025年春に開催された「サーティワン #推しフレーバー総選挙」から、10歳未満の子どもに人気のフレーバーをランキング形式で発表する。サーティワンらしいかわいい色合いのフレーバーや、フルーツの優しい甘さが楽しめるソルベ系などがランクイン。ぜひ、選ぶときの参考にしてみて。
【子どもに人気フレーバーランキング】
1位…コットンキャンディ(期間限定)
2位…ラブポーションサーティワン
3位…オレンジソルベ
4位…コットンキャンディワンダーランド(期間限定)
5位…ベリーベリーストロベリー
6位…サーティワンパーティー☆(期間限定)
7位…チョコレートミント
8位…マスクメロン
9位…チョップドチョコレート
10位…ストロベリーチーズケーキ
シングル・レギュラーサイズは各420円。ちなみに、この夏のおすすめの組み合わせは、人気ランキングベスト3の「コットンキャンディ」「ラブポーションサーティワン」「オレンジソルベ」。なかでも期間限定フレーバーの「コットンキャンディ」はぜひチェックしておきたい。
また、サーティワン アイスクリームはトッピングやデコレーション、アレンジも可能で楽しみ方もさまざま。以下に多彩な楽しみ方をピックアップ！
■ハッピーフレンズ
好きなスモールサイズのアイスクリームが、ホイップクリームやカラースプレー、チョコのトッピングでかわいいキャラクターに変身する人気シリーズ(各450円)。ぺんぎん、うさぎ、ぱんだ、きょうりゅう、どの“お友だち”にするか迷っている時間も楽しい。
■フレッシュパック＆コーン
シングルカップのほかにも、実は大きな容器でテイクアウトすることも可能。フレーバーを2種類まで選べる「フレッシュパック ミニ(約3人分)」(930円)、3種類まで選べる「フレッシュパック(約6人分)」(1760円)、4種類まで選べる「フレッシュパック スーパー(約12人分)」(3320円)がラインナップ。
みんなでシェアしたり、好きなフレーバーを独り占めしたり、期間限定のフレーバーを買い溜めしたりとさまざまなシーンで人気のフレッシュパックだが、食べる分量をコントロールできるので子どもがいる家庭にもぴったり。さらに、コーンのみ(6個)も購入できるので、自分ですくってコーンにのせる“おうちサーティワン”もおすすめだ。
■アイスクリームケーキ
子どもたちに大人気のキャラクターをモチーフにしたアイスクリームケーキもたくさん。卒業、入学のお祝いや習い事の大会をがんばったご褒美など、思い出づくりにぜひ。
また、誕生日には自由にデコレーションできる「31デコケーキ」(4200円)がイチオシ。好きなケーキベースとアイスクリーム6個、トッピングが選べ、キャンドルやフルーツの追加など、アレンジは無限大。自由にメッセージが書けるチョコプレートセットもあり、オリジナルのアイスクリームケーキを楽しめる。商品によっては在庫がない場合もあるため、事前予約を推奨。
■クイズ！子ども向けトリビアQ&A
知っているようで知らない「サーティワン アイスクリーム」の秘密を紹介。これを知っていたら、あなたもサーティワン博士になれる!?
Q：なんで31なの？？
A：1カ月(31日)間、毎日違うアイスクリームを楽しんでほしいから「サーティワン アイスクリーム」と名付けられているよ！
Q：毎月新作フレーバーが作られているって本当？
A：本当だよ！サーティワンでは毎月楽しくておいしいフレーバーを新しく作っているよ。ぜひチェックして自分のお気に入りを見つけてみてね。
Q：サーティワンには学校がある! ?
A：サーティワンの会社には「サーティワン アイスクリームカレッジ」という学校があるよ！店長さんはそこでアイスクリームやお店のことを勉強して、いつもお店でおいしいアイスクリームを作れるようにしてるんだ。
Q：パチシュワの「アイスクリームドリンク」って何？
A：1番人気のポッピングシャワーの味に合わせた特製ブルーソーダを使った、サーティワンだけでしか味わえない「ポッピンブルーソーダ」。パチパチとシュワシュワがおいしくて楽しい！ぜひ試してみてね。
サーティワンでは、小学生以下の子どもを対象に、来店・購入時に「サーティワン パスポート」を1冊プレゼントしている。注文ごとにポイントシールを1枚集めることができ、3ポイントごとに「ホイップクリーム＆カラースプレートッピング」または「アイスクリームシール」のいずれかをプレゼント。さらに、誕生日月には特別な特典もあり、食べたフレーバーを塗り絵で記録して楽しめる「フレーバーアルバム」など、親子で楽しめるコンテンツも盛りだくさんだ。
「サーティワン パスポート」の有効期限は、2024年度版は2026年3月31日(火)まで、2025年度版は2027年3月31日(水)まで。ぜひ活用して、サーティワン アイスクリームをもっと楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。店内飲食とお持ち帰りのどちらも同一の価格です。一部店舗では価格が異なります。
【写真】左から、子どもに人気1位「コットンキャンディ」、2位「ラブポーションサーティワン」、3位「オレンジソルベ」、4位「コットンキャンディワンダーランド」、5位「ベリーベリーストロベリー」
まずは、2025年春に開催された「サーティワン #推しフレーバー総選挙」から、10歳未満の子どもに人気のフレーバーをランキング形式で発表する。サーティワンらしいかわいい色合いのフレーバーや、フルーツの優しい甘さが楽しめるソルベ系などがランクイン。ぜひ、選ぶときの参考にしてみて。
【子どもに人気フレーバーランキング】
1位…コットンキャンディ(期間限定)
2位…ラブポーションサーティワン
3位…オレンジソルベ
4位…コットンキャンディワンダーランド(期間限定)
5位…ベリーベリーストロベリー
6位…サーティワンパーティー☆(期間限定)
7位…チョコレートミント
8位…マスクメロン
9位…チョップドチョコレート
10位…ストロベリーチーズケーキ
シングル・レギュラーサイズは各420円。ちなみに、この夏のおすすめの組み合わせは、人気ランキングベスト3の「コットンキャンディ」「ラブポーションサーティワン」「オレンジソルベ」。なかでも期間限定フレーバーの「コットンキャンディ」はぜひチェックしておきたい。
また、サーティワン アイスクリームはトッピングやデコレーション、アレンジも可能で楽しみ方もさまざま。以下に多彩な楽しみ方をピックアップ！
■ハッピーフレンズ
好きなスモールサイズのアイスクリームが、ホイップクリームやカラースプレー、チョコのトッピングでかわいいキャラクターに変身する人気シリーズ(各450円)。ぺんぎん、うさぎ、ぱんだ、きょうりゅう、どの“お友だち”にするか迷っている時間も楽しい。
■フレッシュパック＆コーン
シングルカップのほかにも、実は大きな容器でテイクアウトすることも可能。フレーバーを2種類まで選べる「フレッシュパック ミニ(約3人分)」(930円)、3種類まで選べる「フレッシュパック(約6人分)」(1760円)、4種類まで選べる「フレッシュパック スーパー(約12人分)」(3320円)がラインナップ。
みんなでシェアしたり、好きなフレーバーを独り占めしたり、期間限定のフレーバーを買い溜めしたりとさまざまなシーンで人気のフレッシュパックだが、食べる分量をコントロールできるので子どもがいる家庭にもぴったり。さらに、コーンのみ(6個)も購入できるので、自分ですくってコーンにのせる“おうちサーティワン”もおすすめだ。
■アイスクリームケーキ
子どもたちに大人気のキャラクターをモチーフにしたアイスクリームケーキもたくさん。卒業、入学のお祝いや習い事の大会をがんばったご褒美など、思い出づくりにぜひ。
また、誕生日には自由にデコレーションできる「31デコケーキ」(4200円)がイチオシ。好きなケーキベースとアイスクリーム6個、トッピングが選べ、キャンドルやフルーツの追加など、アレンジは無限大。自由にメッセージが書けるチョコプレートセットもあり、オリジナルのアイスクリームケーキを楽しめる。商品によっては在庫がない場合もあるため、事前予約を推奨。
■クイズ！子ども向けトリビアQ&A
知っているようで知らない「サーティワン アイスクリーム」の秘密を紹介。これを知っていたら、あなたもサーティワン博士になれる!?
Q：なんで31なの？？
A：1カ月(31日)間、毎日違うアイスクリームを楽しんでほしいから「サーティワン アイスクリーム」と名付けられているよ！
Q：毎月新作フレーバーが作られているって本当？
A：本当だよ！サーティワンでは毎月楽しくておいしいフレーバーを新しく作っているよ。ぜひチェックして自分のお気に入りを見つけてみてね。
Q：サーティワンには学校がある! ?
A：サーティワンの会社には「サーティワン アイスクリームカレッジ」という学校があるよ！店長さんはそこでアイスクリームやお店のことを勉強して、いつもお店でおいしいアイスクリームを作れるようにしてるんだ。
Q：パチシュワの「アイスクリームドリンク」って何？
A：1番人気のポッピングシャワーの味に合わせた特製ブルーソーダを使った、サーティワンだけでしか味わえない「ポッピンブルーソーダ」。パチパチとシュワシュワがおいしくて楽しい！ぜひ試してみてね。
サーティワンでは、小学生以下の子どもを対象に、来店・購入時に「サーティワン パスポート」を1冊プレゼントしている。注文ごとにポイントシールを1枚集めることができ、3ポイントごとに「ホイップクリーム＆カラースプレートッピング」または「アイスクリームシール」のいずれかをプレゼント。さらに、誕生日月には特別な特典もあり、食べたフレーバーを塗り絵で記録して楽しめる「フレーバーアルバム」など、親子で楽しめるコンテンツも盛りだくさんだ。
「サーティワン パスポート」の有効期限は、2024年度版は2026年3月31日(火)まで、2025年度版は2027年3月31日(水)まで。ぜひ活用して、サーティワン アイスクリームをもっと楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。店内飲食とお持ち帰りのどちらも同一の価格です。一部店舗では価格が異なります。