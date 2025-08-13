畑芽育＆大橋和也W主演ドラマ『君がトクベツ』主題歌はライクレ！予告映像＆1話場面写真解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ドラマ『君がトクベツ』主題歌はLiKE LEGEND「YOU ARE SPECiAL」

畑芽育と大橋和也（なにわ男子）がW主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『君がトクベツ』（9月16日スタート）の主題歌が、同作品に登場するアイドルグループ・LiKE LEGENDの「YOU ARE SPECiAL」に決定。

併せて、同曲を使用した予告映像と先行場面写真も解禁となった。

原作は『ヒロイン失格』『センセイ君主』『あたしの！』（すべて集英社マーガレットコミックス刊）など、全世代が共感できる胸キュンや切ない感情を詰め込んだ数々のヒット漫画を生み出す幸田もも子の最新作『君がトクベツ』。

6月20日から全国公開されている実写映画『君がトクベツ』も大ヒット公開中だが、先日ドラマ化が情報解禁されると、日本のXのトレンド1位を獲得し大きな話題に。そんななか、ドラマ『君がトクベツ』の主題歌がLiKE LEGENDの「YOU ARE SPECiAL」に決定した。

注目すべきは、豪華な制作陣。楽曲コンセプトには、人気グループBiSHなどを手掛けたWACKの創業者・渡辺淳之介が参加。作詞は原作者の幸田もも子とJ×S×Kが共同で担当し、作曲には「鬼ノ宴」で話題を集めた2002年生まれの新世代シンガーソングライター・友成空を起用するなど、各分野の最前線で活躍するクリエイターたちが結集した楽曲となっている。

映画版でも歌唱シーンが大きな話題となったこの名曲が、ドラマ版でも主題歌として採用されることで、作品の世界観をさらに深く演出してくれること間違いなし。主題歌「YOU ARE SPECiAL」を使用した予告映像も解禁となっているので、こちらも併せてチェックしよう。

なお、今後はオープニングテーマ曲の解禁などを予定している。

また、場面写真も先行解禁。さほ子（畑芽育）と皇太（大橋和也）のドキドキな恋模様の続きを予感させるデートシーンはもちろん、ドラマでしか観られない叶翔（木村慧人）とえみか（矢吹奈子）のじれったい恋愛はドキドキすること間違いなし。さらにライクレの晴（山中柔太朗）、優生（大久保波留）、一生（NAOYA）も2組の恋路を邪魔する──!?

ドラマ『君がトクベツ』は、9月16日よりMBS／TBSドラマイズム枠で放送スタート。

MBS／TBSドラマイズム『君がトクベツ』

MBS：09/16 （火）より毎週火曜 24:59～（初回放送のみ25:04～25:34）

TBS：09/16 （火）より毎週火曜 25:28～（初回放送のみ25:33～26:03）

※TBS放送後TVer、MBS動画イズムで見逃し配信

※ディズニープラススターにて見放題独占配信

出演：畑芽育 大橋和也

木村慧人（FANTASTICS) 矢吹奈子 山中柔太朗（M!LK）

大久保波留（DXTEEN） NAOYA（MAZZEL）

監督：浅野敦也、宮本秀光

脚本：おかざきさとこ、桐乃さち

(C)幸田もも子／集英社・ドラマ「君がトクベツ」製作委員会・MBS

■STORY

国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」（ライクレ）のリーダー・桐ヶ谷皇太（大橋和也）は、過去の経験から「トクベツな相手は絶対に作らない」と決めていた。しかし、ある日偶然入った定食屋で働く陰キャ女子・若梅さほ子（畑芽育）との出会いが、すべての始まりだった――。

最初は意地でも自分のファンになってもらおうと意気込んでいた皇太だが、さほ子の懸命な姿にいつの間にか惹かれはじめる。

皇太のスキャンダルや恋のライバル!? の登場に振り回されながらも、ふたりの恋はどうなるのか…。

一方、幼少期に画面越しで見たLiKE LEGENDの遊馬叶翔（木村慧人）に恋をして、芸能界に入った国民的女優・七瀬えみか（矢吹奈子）は、どうにか叶翔と距離を縮めるために奮闘する日々。でも、肝心の叶翔には女の子として見てもらえず…。

さらにライクレの来栖晴（山中柔太朗）や榛名優生（大久保波留）、成瀬一生（NAOYA）が4人の恋路をかき乱して…。はたして、この恋の行方は!?

ドラマ『君がトクベツ』番組サイト

https://www.mbs.jp/kimibetsu/