ºë¶Ì¸©¤Î¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¡È¼«»£¤êËÀ¡É»È¤¤¡Ä½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅð»£¤«¡¡ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î42ºÐÃË¤¬ºÆÂáÊá¡¡²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÊ£¿ô½÷À¤Î²¼Ãå¼Ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â¡¡·²ÇÏ¸©·Ù
ºë¶Ì¸©¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î42ºÐ¤ÎÃË¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦Á°Åçµþ²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
Á°ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¾åÈø»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤Ç½÷À¤Ë¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼«»£¤êËÀ¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÁ°ÅçÍÆµ¿¼Ô¤¬ÈÈ¹ÔÁ°¤ËÅ¹ÊÞÆâ¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÁ°ÅçÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë½÷À¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÅìÉð°ËÀªºêÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÊÌ¤Î½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¡¼ý¤·¤¿Á°ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ÏÅð»£¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊÌ¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷À¤Î²¼Ãå¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
