「日経225ミニ」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限28万3384枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の28万3384枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 283384( 283320)
ソシエテジェネラル証券 150430( 150430)
SBI証券 94462( 36904)
サスケハナ・ホンコン 35985( 35985)
松井証券 31166( 31166)
バークレイズ証券 27558( 27494)
楽天証券 52868( 25068)
JPモルガン証券 15871( 15623)
日産証券 14388( 14388)
ビーオブエー証券 9076( 9076)
三菱UFJeスマート 13615( 8023)
マネックス証券 7234( 7234)
モルガンMUFG証券 7072( 7036)
ゴールドマン証券 6612( 6504)
みずほ証券 6065( 6060)
野村証券 6017( 5875)
BNPパリバ証券 4224( 4224)
フィリップ証券 3699( 3699)
広田証券 2502( 2502)
インタラクティブ証券 2392( 2392)
東海東京証券 5( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6560( 6560)
ソシエテジェネラル証券 4773( 4773)
フィリップ証券 463( 463)
松井証券 103( 103)
マネックス証券 96( 96)
楽天証券 214( 94)
SBI証券 205( 65)
バークレイズ証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 99( 59)
JPモルガン証券 16( 16)
日産証券 9( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
ドイツ証券 3( 3)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
フィリップ証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
SBI証券 25( 19)
三菱UFJeスマート 12( 6)
マネックス証券 3( 3)
楽天証券 6( 2)
松井証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
