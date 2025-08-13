「TOPIX先物」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万4063枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4063枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14063( 14063)
ソシエテジェネラル証券 8550( 8550)
ゴールドマン証券 2794( 2734)
バークレイズ証券 2683( 2683)
JPモルガン証券 1896( 1896)
ビーオブエー証券 1765( 1765)
BNPパリバ証券 1755( 1755)
モルガンMUFG証券 863( 863)
サスケハナ・ホンコン 588( 588)
シティグループ証券 414( 414)
日産証券 267( 267)
野村証券 481( 143)
SBI証券 160( 134)
UBS証券 96( 96)
三菱UFJeスマート 47( 43)
みずほ証券 43( 43)
HSBC証券 25( 25)
インタラクティブ証券 19( 19)
松井証券 16( 16)
山和証券 8( 8)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 308( 8)
バークレイズ証券 2( 2)
ビーオブエー証券 200( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース