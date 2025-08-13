崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今のコラボ曲「人生ゲーム」配信リリース決定！ジャケット写真解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■プライベートでも交流の深い崎山とMegaで制作をはじめ、そこに紫 今を迎え楽曲「人生ゲーム」が完成！

崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボする楽曲「人生ゲーム」の配信リリースが8月20日に決定した。

2023年にリリースした「燈」がストリーミング1億回再生突破した、独自の言葉と世界観で魅了するシンガー・ソングライター崎山蒼志。「愛とU」がSNS総再生回数13億回のバイラルヒットの最新曲「ナードと天使」も話題で、ジャンルも世代も縦横無尽に飛び越えるマルチアーティストMega Shinnosuke。最新曲「ウワサのあの子」がTikTokで1.5億回再生、9月リリースのILLITの最新曲「時よ止まれ」の作詞を手掛けるなど、唯一無二の存在感の新世代クリエイター紫 今。

プライベートでも交流の深い崎山とMegaで制作をはじめ、そこに紫 今を迎え楽曲が完成。作詞・作曲を3人それぞれが手がけ生まれたグルーヴが心地よい、今もっとも話題の同世代アーティストによる、最高で自由なコラボレーションが誕生した。

さらに、ジャケット写真も解禁。アートワークは長谷川白紙「口の花火」MVやYOASOBI「PLAYERS」MVなどを手掛ける松永昂史（WOW Inc.）が手がけ、人生ゲームをほうふつとさせるモチーフを再構築したビジュアルとなっている。

音源は8月18日放送のNack5『ALL The Feels』内にて初解禁される。3人そろっての出演が実現し、「人生ゲーム」についてもトークを繰り広げている。

なお、13日からデジタル特典がもらえるPre-ad、Pre-saveも開始した。

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今

DIGITAL SINGLE「人生ゲーム」

崎山蒼志 OFFICIAL SITE

https://sakiyamasoushi.com/

Mega Shinnosuke OFFICIAL SITE

https://megashinnosuke.com/

紫 今 OFFICIAL SITE

https://mulasaki-ima.com