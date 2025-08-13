「TOPIX先物」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万9981枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9981枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 29981( 29144)
ソシエテジェネラル証券 26039( 23589)
JPモルガン証券 6611( 5656)
バークレイズ証券 4841( 4531)
モルガンMUFG証券 3866( 3754)
ゴールドマン証券 5835( 3284)
ビーオブエー証券 3375( 3079)
BNPパリバ証券 2694( 2062)
みずほ証券 5780( 1695)
UBS証券 1376( 1374)
サスケハナ・ホンコン 1132( 1132)
野村証券 2071( 876)
シティグループ証券 1048( 855)
ドイツ証券 847( 847)
三菱UFJ証券 2555( 755)
日産証券 707( 707)
SMBC日興証券 2475( 441)
SBI証券 535( 425)
大和証券 400( 370)
三菱UFJeスマート 312( 270)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 52( 52)
バークレイズ証券 150( 50)
ソシエテジェネラル証券 663( 13)
SBI証券 11( 11)
みずほ証券 1650( 0)
野村証券 700( 0)
ABNクリアリン証券 400( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース