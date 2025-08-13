「日経225先物」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万662枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万662枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10662( 10581)
ソシエテジェネラル証券 5859( 5854)
モルガンMUFG証券 2103( 2083)
バークレイズ証券 1117( 1117)
SBI証券 1970( 800)
サスケハナ・ホンコン 748( 748)
JPモルガン証券 691( 659)
日産証券 526( 526)
野村証券 547( 493)
楽天証券 955( 481)
ビーオブエー証券 443( 443)
大和証券 371( 371)
ゴールドマン証券 709( 339)
松井証券 328( 328)
みずほ証券 229( 229)
三菱UFJeスマート 300( 220)
シティグループ証券 214( 214)
フィリップ証券 206( 206)
インタラクティブ証券 191( 191)
マネックス証券 139( 139)
ドイツ証券 14( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 114( 114)
楽天証券 133( 103)
ABNクリアリン証券 69( 69)
日産証券 36( 36)
松井証券 33( 33)
SBI証券 35( 31)
三菱UFJeスマート 26( 20)
JPモルガン証券 13( 13)
フィリップ証券 13( 13)
バークレイズ証券 11( 11)
マネックス証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
